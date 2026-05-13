Дві держави ЄС виступають проти прискореного відкриття всіх переговорних кластерів з Україною — ЗМІ

У Європейському Союзі немає згоди щодо того, скільки переговорних кластерів відкривати з Україною у червні, а щонайменше дві країни найбільше виступають за те, щоб не відкривати більше, ніж один кластер "Основи".

Про це йдеться у матеріалі редактора "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що лідери ЄС зберуться в Брюсселі на великий саміт 18-19 червня, під час якого може бути ухвалено принаймні неофіційне рішення про відкриття переговорних розділів з Україною і Молдовою.

Головне питання полягає у тому, скільки розділів буде відкрито. Хоча більшість дипломатів, з якими спілкувалось "Радіо Свобода", вважають, що бодай щось буде відкрито під час Кіпрського головування в Раді ЄС, яке закінчується 30 червня, точна кількість залишається невідомою.

33 розділи розділені на шість кластерів. Європейська комісія, Україна та деякі з найбільших прихильників України в ЄС, такі як країни Балтії, вважають, що всі шість кластерів можуть бути відкриті вже в червні, тобто всі 33 розділи.

Інші держави налаштовані обережніше. Окрім запитань, що досі залишаються щодо позиції Угорщини, більшість країн заявляють, що це процес, який ґрунтується на заслугах, тобто Україні не буде запропоновано поступок.

Джозвяк окремо наголошує, що Франція та Польща найбільше опираються тому, аби відкрити більше ніж один кластер для України у червні.

У Франції існують побоювання, що швидкий рух України може стати негативним фактором у президентській виборчій кампанії наступного року, в якій популісти як правого, так і лівого крила скептично ставляться до розширення Євросоюзу на схід.

У інших державах-членах, зокрема у східній частині ЄС, все ще існує бажання не поспішати, принаймні щодо України, оскільки вона неминуче перетягне на себе значні кошти на сільське господарство та фінансування із фонду згуртування, які зараз спрямовуються до таких країн, як Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина.

Найпоширенішим прогнозом у Брюсселі є те, що в червні буде відкрито лише так званий блок фундаментальних питань. Це кластер "Основи", що складається з кількох ключових розділів, таких як, наприклад, основні права, судова система та державне управління. Він завжди відкривається першим і закривається останнім.

Можливо, буде досягнуто компромісу, за яким також можуть бути відкриті ще два кластери: найімовірніше, ті, що стосуються зовнішніх відносин та внутрішніх ринків. Але все ще вважається, що, окрім "Основ", решта буде поступово відкриватися під час ірландського головування у другій половині року та литовського головування на початку 2027 року.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос спрогнозувала 11 травня, що перший перемовний кластер для України може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять - у липні 2026 року.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

