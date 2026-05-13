Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ

14:21 13.05.2026 |

Новини IT

Google і SpaceX ведуть переговори про запуск орбітальних дата-центрів у космосі, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Потенційна угода з'явилася на тлі підготовки SpaceX до IPO на $1,75 трлн пізніше цього року, де компанія просуває ідею, що космічні дата-центри вже в найближчі роки можуть стати найдешевшим місцем для розміщення ШІ-обчислень. Це також відбувається після угоди Anthropic зі SpaceX минулого тижня щодо використання обчислювальних ресурсів дата-центру SpaceXAI (раніше xAI) у Мемфісі, штат Теннессі, з потенційною можливістю співпраці над орбітальними центрами в майбутньому.

Повідомляється, що Google також веде переговори з іншими ракетно-космічними компаніями. Крім того, корпорація планує запустити прототипи супутників до 2027 року в межах ініціативи Project Suncatcher, анонсованої наприкінці минулого року.

Ілон Маск активно підігріває інтерес до орбітальних дата-центрів, стверджуючи, що вони дешевші в експлуатації. Прихильники також зазначають, що такі об'єкти не стикаються з локальним спротивом, який часто супроводжує будівництво наземних дата-центрів у США. Водночас сучасні наземні дата-центри все ще значно дешевші за орбітальні, якщо враховувати витрати на створення та запуск супутників.

Нагадаємо, згідно з регуляторними документами, Google інвестувала $900 млн у SpaceX ще у 2015 році.

За матеріалами: mezha.ua
SpaceX, Google
 

