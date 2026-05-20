Стали відомі умови першого траншу макрофіну на €90 млрд: податок на посилки та митна реформа

Перш, ніж отримати у червні 2026 року перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в рамках 90-мільярдного кредиту від ЄС, Україна має провести ряд реформ, включаючи подання законопроєкту про оподаткування дешевих посилок. 

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на інформацію від посадовця Європейської комісії на умовах анонімності.

Щоб отримати перший транш бюджетної підтримки з кредиту ЄС на 90 млрд євро, Україна повинна провести реформи, включаючи подання Кабміну оновленого митного кодексу.

Варто зауважити, що частина з вимог вже виконана.

За інформацією джерел "ЄвроПравди", умови для першого траншу включають подання до Верховної Ради законопроєктів щодо ключових податкових заходів, зокрема щодо скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро), а також щодо оподаткування цифрових платформ (останнє - виконано).

Окрім цього, серед вимог - продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб (закон ухвалений ВР та підписаний президентом України).

Також від України очікують, за словами джерел "ЄвроПравди":

  • ухвалення законодавства на підтримку розробки секторальних стратегій державних інвестицій;
  • ухвалення Стратегії управління державними фінансами;
  • подання до Кабінету Міністрів оновленого Митного кодексу України;
  • призначення нового постійного голови Державної митної служби (призначений 10 квітня).
    За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
     

