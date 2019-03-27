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Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма - Порошенко
07:37 27.03.2019 |
Политический диалог между Украиной и Российской Федерацией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Лишь тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник в эфире телеканала ICTV.
П.Порошенко отметил, что в этом его поддерживают "абсолютное большинство украинцев и настоящие партнеры Украины".
Президент напомнил, что на президентских выборах в Украине наблюдателей из Российской Федерации не будет.
"Это было абсолютно правильное решение... И это поддержано украинским народом. Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс", - подчеркнул П.Порошенко.
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