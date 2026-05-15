На Android з’явилося нове відстеження користувачів — без попередження Google

Google почала розгортати нову функцію Android під назвою Contextual Suggestions. Вона аналізує звички користувача, його повсякденні дії та місцеперебування, щоб пропонувати підказки для наступних дій у застосунках. Варто зауважити, що ця функція активується автоматично, і більшість користувачів можуть навіть не помітити її появу.

Як працює Contextual Suggestions в Android

За описом Google, Contextual Suggestions отримує доступ до "ваших рутинних дій та місцеперебування" через застосунки, якими ви користуєтеся. На основі цих даних Android намагається передбачити, що ви захочете зробити далі.

Наприклад, музичний застосунок може автоматично запропонувати плейлист, який ви зазвичай вмикаєте у спортзалі. А смартфон - запропонувати транслювати футбольний матч на телевізор у суботній вечір. Google стверджує, що дані для рекомендацій не передаються ані стороннім застосункам, ані самій компанії.

Функція схована досить глибоко в налаштуваннях Android:

Settings → [ваше ім'я] → All Services → Other.

Користувачі отримують три рівні контролю:

повне вимкнення функції;

відключення лише доступу до геолокації;

видалення всіх накопичених даних через пункт Manage your data.

Що цікаво, функція Contextual Suggestions не прив'язана до конкретної версії Android. Google поширює її через Google Play Services, тому нововведення з'являється значно швидше та охоплює більше пристроїв, ніж стандартні оновлення ОС.



Цікаво, що Pixel 10a не отримав функцію Magic Cue одразу після релізу, хоча саме вона стала основою для Contextual Suggestions. Водночас нова система поки що не з'явилася на старіших смартфонах Pixel та навіть у свіжих бета-версіях Android 17.

Google не позиціонує нову функцію як інструмент для збору персональних даних. Але сам підхід викликає питання через автоматичне увімкнення без прямої згоди користувача. Зазвичай компанія використовує модель opt-in, коли людина сама погоджується на активацію нових функцій. У випадку Contextual Suggestions Google обрала схему opt-out - функція працює одразу, а вимикати її потрібно вручну.

Contextual Suggestions показує, як Android дедалі активніше переходить до проактивних ШІ-функцій, які аналізують поведінку користувача в реальному часі. Для одних користувачів це може бути зручним інструментом автоматизації, а для інших - ще одним приводом уважніше перевіряти налаштування конфіденційності смартфона.



