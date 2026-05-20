США зацікавлені у випробуванні українських дронів і РЕБ — Bloomberg

США хочуть протестувати українські дрони та системи РЕБ для можливих закупівель, а також зацікавлені у доступі до українських військових технологій і потенційно - прав інтелектуальної власності. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників агентства, Пентпагон запросив випробування низки українських оборонних продуктів, зокрема безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

Українська сторона під час переговорів наголошує, що ці системи вже пройшли масштабне бойове випробування у війні проти Росії, однак США хочуть окремо оцінити їх разом зі своїми військовими перед можливим укладанням контрактів.

Зазначається, що на початку травня США передали Києву проєкт листа про наміри щодо випробувань української військової продукції. У разі відбору систем після тестувань можуть з'явитися контракти на їх закупівлю. Водночас документ не містить конкретних деталей чи масштабів потенційної угоди та не є повноцінною домовленістю, зазначає Bloomberg.

"У результаті роботи з Державним департаментом і Пентагоном було розроблено проєкт рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях", - цитує агентство посла України у США Ольги Стефанішиної..

Вона додала, що українська сторона "налаштована на взаємовигідну співпрацю, яка посилить спроможності наших збройних сил".

За інформацією агентства, американська сторона також зацікавлена у доступі до критичних українських технологій, що дозволило б відтворювати окремі розробки. Йдеться, зокрема, про системи термінального наведення зі штучним інтелектом, навігацію в умовах відсутності GPS, захищені від РЕБ канали зв'язку та бойові напрацювання України у сфері застосування дронів.

Водночас Bloomberg зазначає, що угоду ще не фіналізовано, а проєкт листа про наміри не містить деталей чи масштабів потенційної домовленості. Посольство України у США також відмовилося відповідати на конкретні запитання щодо домовленостей про передачу технологій та прав інтелектуальної власності.

Станом на середину травня, Україна працює над оборонними угодами з близько 20 країнами в межах програми Drone Deal зі спільного розвитку оборонних технологій. 13 травня Україна та Литва підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю у форматі Drone Deal.

Раніше "Оборонка" розповідала, що у березні Україна досягла домовленості про оборонне співробітництво із Саудівської Аравією, домовилася про співробітництво у сфері безпеки та оборони із Обʼєднаними Арабськими Еміратами, а також уклала оборонний договір із Катаром.