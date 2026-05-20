Ціни на нафту опускаються, Brent торгується на рівні $110,75 за барель

Ціни на нафту опускаються в середу, трейдери оцінюють останні заяви керівництва США щодо конфлікту з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив під час заходу для представників Конгресу в Білому домі, що війна з Іраном завершиться "дуже швидко" і Тегеран "дуже хоче укласти угоду", повідомляє Bloomberg.

Незадовго до цього американський президент сказав, що Штатам, можливо, доведеться знову атакувати Іран. У понеділок він говорив, що наказав відкласти атаку на Іран на "два або три дні" після прохання керівників Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на брифінгу в Білому домі у вівторок відзначив прогрес у переговорах Вашингтона з Тегераном, додавши, що жодна зі сторін не хоче поновлення воєнних дій.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $110,75 за барель, що на $0,53 (0,48%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подешевшали на $0,82 (0,73%), до $111,28 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,47 (0,45%), до $103,68 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $0,23 (0,22%), до $104,15 за барель.

"Інвестори уважно стежать за тим, чи зможуть Вашингтон і Тегеран дійсно знайти точки дотику й укласти мирну угоду, особливо з урахуванням того, що позиція США змінюється майже щодня", - зазначає аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава.

"Ціни на нафту, ймовірно, залишаться високими з огляду на збереження можливості нових атак США на Іран, а також очікування, що навіть у разі досягнення мирної угоди поставки нафти з регіону не зможуть швидко повернутися до довоєнних рівнів", - каже експерт.

У середу ринок чекає на публікацію щотижневої доповіді Міністерства енергетики США про запаси нафти і нафтопродуктів у країні. Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені ввечері у вівторок, показали зниження запасів нафти в Штатах минулого тижня на 9,1 млн барелів.

