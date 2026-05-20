Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту опускаються, Brent торгується на рівні $110,75 за барель

Ціни на нафту опускаються в середу, трейдери оцінюють останні заяви керівництва США щодо конфлікту з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив під час заходу для представників Конгресу в Білому домі, що війна з Іраном завершиться "дуже швидко" і Тегеран "дуже хоче укласти угоду", повідомляє Bloomberg.

Незадовго до цього американський президент сказав, що Штатам, можливо, доведеться знову атакувати Іран. У понеділок він говорив, що наказав відкласти атаку на Іран на "два або три дні" після прохання керівників Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на брифінгу в Білому домі у вівторок відзначив прогрес у переговорах Вашингтона з Тегераном, додавши, що жодна зі сторін не хоче поновлення воєнних дій.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $110,75 за барель, що на $0,53 (0,48%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подешевшали на $0,82 (0,73%), до $111,28 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,47 (0,45%), до $103,68 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $0,23 (0,22%), до $104,15 за барель.

"Інвестори уважно стежать за тим, чи зможуть Вашингтон і Тегеран дійсно знайти точки дотику й укласти мирну угоду, особливо з урахуванням того, що позиція США змінюється майже щодня", - зазначає аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава.

"Ціни на нафту, ймовірно, залишаться високими з огляду на збереження можливості нових атак США на Іран, а також очікування, що навіть у разі досягнення мирної угоди поставки нафти з регіону не зможуть швидко повернутися до довоєнних рівнів", - каже експерт.

У середу ринок чекає на публікацію щотижневої доповіді Міністерства енергетики США про запаси нафти і нафтопродуктів у країні. Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені ввечері у вівторок, показали зниження запасів нафти в Штатах минулого тижня на 9,1 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,04 0,09 44,2250  0,05 0,10
EUR 51,2267  0,07 0,13 51,2540  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес