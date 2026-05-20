Westinghouse вже має повний пакет документації для AP1000, що пришвидшить реалізацію проєктів в Україні — топменеджер

Westinghouse має повністю завершений пакет документів для будівництва реактора АР1000, а в 2028 році очікує його повної адаптації під європейський ринок, що пришвидшить їхню розбудову в Україні, коли для цього настане час, передає Енергореформа.


Про це повідомив старший віце-президент APX Projects EMEA в компанії Westinghouse Джоел Ікер (Joel Eacker).

"Ми маємо дуже хороший початок - на 100% завершений дизайн реактора як пакетного проєкта. Тобто, це повний пакет документів, за яким можна збудувати реактор. Він повністю затверджений в чотирьох країнах, містить в собі понад 90 тисяч схем і малюнків, а також іншої інформації, необхідної для будівництва реактора", - сказав Ікер в інтерв'ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

"У 2028 році у нас будуть вже готові документи, адаптовані під європейський ринок", - додав він.

Ікер також наголосив, що компанія вже пропрацювала приблизно половину так званих lessons learned, тобто висновків з проєктів в США та Китаї.

"Це дозволить будувати більш ефективно та швидше", - підкреслив топменеджер Westinghouse.

Ікер вказав, що розбудову свого ядерного парку в Україні компанія найімовірніше, почне з блоку №5 Хмельницької АЕС, для якої вона вже допомогла НАЕК "Енергоатом" підготувати feasibility study.

"Зараз ми будемо спілкуватися з "Енергоатомом", аби зрозуміти, що залишилося допрацювати по ланцюгу поставок всередині цієї компанії та всередині України і як найкраще це може інтегруватися з глобальним ланцюгом поставок Westinghouse", - додав Ікер.

При цьому він назвав меморандум про будівництво в Україні дев'яти АР1000 "досить суттєвим комітментом".

Як повідомляла Енергореформа, в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у жовтні 2025 року президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman) розповідав, що в Сполучених Штатах Америки вже працюють два енергоблоки типу АР1000, а ще чотири реактори працюють в Китаї. Крім того, у цій країні 14 реакторів перебувають на етапі будівництва. Також розпочався процес підготовки до проєкту будівництва додаткових реакторів в США - їх може бути 10 і більше.

Інтерв'ю з Джоелом Ікером в повному обсязі буде згодом опубліковане на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та "Енергореформи".
За матеріалами: reform.energy
 

