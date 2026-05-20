Westinghouse вже має повний пакет документації для AP1000, що пришвидшить реалізацію проєктів в Україні — топменеджер

Westinghouse має повністю завершений пакет документів для будівництва
реактора АР1000, а в 2028 році очікує його повної адаптації під
європейський ринок, що пришвидшить їхню розбудову в Україні, коли для
цього настане час, передає Енергореформа.
Про це повідомив старший віце-президент APX Projects EMEA в компанії Westinghouse Джоел Ікер (Joel Eacker).
"Ми маємо дуже хороший початок - на 100%
завершений дизайн реактора як пакетного проєкта. Тобто, це повний пакет
документів, за яким можна збудувати реактор. Він повністю затверджений в
чотирьох країнах, містить в собі понад 90 тисяч схем і малюнків, а
також іншої інформації, необхідної для будівництва реактора", - сказав
Ікер в інтерв'ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики
"Енергореформа".
"У 2028 році у нас будуть вже готові документи, адаптовані під європейський ринок", - додав він.
Ікер також наголосив, що компанія вже пропрацювала приблизно половину так званих lessons learned, тобто висновків з проєктів в США та Китаї.
"Це дозволить будувати більш ефективно та швидше", - підкреслив топменеджер Westinghouse.
Ікер вказав, що розбудову свого ядерного парку в Україні компанія найімовірніше, почне з блоку №5 Хмельницької АЕС, для якої вона вже допомогла НАЕК "Енергоатом" підготувати feasibility study.
"Зараз ми будемо спілкуватися з
"Енергоатомом", аби зрозуміти, що залишилося допрацювати по ланцюгу
поставок всередині цієї компанії та всередині України і як найкраще це
може інтегруватися з глобальним ланцюгом поставок Westinghouse", - додав
Ікер.
При цьому він назвав меморандум про будівництво в Україні дев'яти АР1000 "досить суттєвим комітментом".
Як повідомляла Енергореформа, в
ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у жовтні 2025 року
президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse
Ден Ліпман (Dan Lipman) розповідав, що в Сполучених Штатах Америки
вже працюють два енергоблоки типу АР1000, а ще чотири реактори працюють в
Китаї. Крім того, у цій країні 14 реакторів перебувають на етапі
будівництва. Також розпочався процес підготовки до проєкту будівництва
додаткових реакторів в США - їх може бути 10 і більше.
Інтерв'ю з Джоелом Ікером в повному обсязі буде згодом опубліковане на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та "Енергореформи".