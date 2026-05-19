Потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей і наступний роки оцінюється у $95 млрд
08:18 19.05.2026 |
Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 - 2027 роки становить 95 млрд доларів США, з яких 52 млрд доларів у 2026 році вже забезпечені.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на виступ міністра Сергія Марченка у Парижі на зустрічі фінансового блоку країн G7.
Зазначається, що міністр фінансів окреслив поточні економічні виклики, спричинені війною. У першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція зросла у квітні після кількох місяців уповільнення. Водночас Україна продовжує забезпечувати стабільність бюджетних надходжень: доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Окрему увагу Марченко приділив необхідності оперативного фінансування відновлення енергетичної інфраструктури України. Необхідно знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення, наголошує він.
Наостанок міністр фінансів закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України.
