Понад ₴30 млрд додаткової дотації передбачено для прифронтових громад — Кулеба

На підтримку громад на прифронтових територіях, де зараз проживає понад 6,6 млн людей, у 2026 році передбачено понад 30 млрд грн додаткової дотації.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Фейсбуці.

Під час наради під головуванням Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко урядовці та депутати обговорили питання підтримки та розвитку прифронтових територій.

За словами віцепрем'єра, сьогодні на прифронтових територіях проживає понад 6,6 млн людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури.

Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тис. робочих місць. У відповідь уряд реалізує комплексну програму підтримки, в основі якої - люди, житло, безпека, бізнес і медицина.

У 2025-2026 роках ухвалено понад 70 урядових рішень для підтримки таких громад.

"Окремо у держбюджеті на 2026 рік передбачено понад 30 млрд грн додаткової дотації, в першу чергу - для прифронтових територій", - зауважив Кулеба.

Не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються саме на проєкти прифронтових громад.

Паралельно уряд змінює сам підхід державної регіональної політики.

"Вперше на рівні Державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття "прифронтові території" та визначено окремі пріоритети їх підтримки: швидке відновлення житла й критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу", - зауважив Кулеба.

Разом із програмою EU4Reconstruction триває підготовка окремої Державної програми підтримки прифронтових територій та територій відновлення.

Прифронтові громади - це території, де попри війну продовжується життя. Завдання держави - забезпечити їм умови для стійкості, роботи та відновлення.