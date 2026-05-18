Фінансові новини
- |
- 18.05.26
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад ₴30 млрд додаткової дотації передбачено для прифронтових громад — Кулеба
09:23 18.05.2026 |
На підтримку громад на прифронтових територіях, де зараз проживає понад 6,6 млн людей, у 2026 році передбачено понад 30 млрд грн додаткової дотації.
Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Фейсбуці.
Під час наради під головуванням Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко урядовці та депутати обговорили питання підтримки та розвитку прифронтових територій.
За словами віцепрем'єра, сьогодні на прифронтових територіях проживає понад 6,6 млн людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури.
Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тис. робочих місць. У відповідь уряд реалізує комплексну програму підтримки, в основі якої - люди, житло, безпека, бізнес і медицина.
У 2025-2026 роках ухвалено понад 70 урядових рішень для підтримки таких громад.
"Окремо у держбюджеті на 2026 рік передбачено понад 30 млрд грн додаткової дотації, в першу чергу - для прифронтових територій", - зауважив Кулеба.
Не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються саме на проєкти прифронтових громад.
Паралельно уряд змінює сам підхід державної регіональної політики.
"Вперше на рівні Державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття "прифронтові території" та визначено окремі пріоритети їх підтримки: швидке відновлення житла й критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу", - зауважив Кулеба.
Разом із програмою EU4Reconstruction триває підготовка окремої Державної програми підтримки прифронтових територій та територій відновлення.
Прифронтові громади - це території, де попри війну продовжується життя. Завдання держави - забезпечити їм умови для стійкості, роботи та відновлення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Понад ₴30 млрд додаткової дотації передбачено для прифронтових громад — Кулеба
|Оптова торгівля відновлюється: дохід топ-10 компаній зріс на 23%
|Гарантований покупець виплатив понад ₴1,5 млрд за «зеленим» тарифом у травні
|Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%
|Що відбувається з кредитами в Україні — пояснення Нацбанку
|Ще мінус 10 копійок: що з цінами на дизель 15 травня
|Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.
Бізнес
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT
|Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ
|У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК