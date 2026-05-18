Оптова торгівля відновлюється: дохід топ-10 компаній зріс на 23%

08:20 18.05.2026 |

Економіка

В Україні десять провідних компаній у сфері оптової торгівлі заробили 697,27 млрд грн сукупного доходу, що на 23% більше, ніж попереднього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.

"697,27 млрд грн сягнув сукупний дохід десятки компаній-лідерів у сфері оптової торгівлі за даними Індексу Опендатаботу 2026. Це на 23% більше, ніж сукупний дохід лідерів Індексу 2025. За рік дохід вдалось збільшити усім компаніям, а ось прибуток - ні", - ідеться в повідомленні.

«Вхідний квиток» до переліку кращих цьогоріч подорожчав: якщо торік для потрапляння до рейтингу було достатньо 38 млрд грн доходу, то тепер - майже 43 млрд грн.


Найбільше у десятці паливних компаній - одразу три. По два представники мають тютюновий, фармацевтичний та металургійний бізнеси. А от продовольчий сектор цього року представлений однією компанією.

Так, за даними аналітиків, очолила рейтинг ДЛ Солюшн (торгівля тютюновими виробами), яка за рік збільшила дохід на 30% - до 114,07 млрд грн. На другій позиції - Донпромтранс (неспеціалізована оптова торгівля), дохід якої зріс у 9,5 раза, до 98,1 млрд грн.

Далі йдуть Окко-Експрес зі 72,21 млрд грн доходу (+14% до минулого року), БаДМ (72,21 млрд грн, +6%), Оптіма-Фарм (70,94 млрд грн, +2%), Філіп Морріс (61,77 млрд грн, +19%), МХП (57,75 млрд грн, +23%), Петрол Партнер (WOG) із 51,46 млрд грн доходу (+5%), Укрпалетсистем (43,2 млрд грн, +12%) та Метінвест-СМЦ (42,63 млрд грн, +13%).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 15.05.26, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1200  0,16 0,36 44,1600  0,17 0,39
EUR 51,2895  0,11 0,22 51,3271  0,10 0,20

