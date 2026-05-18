Фінансові новини
- |
- 18.05.26
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оптова торгівля відновлюється: дохід топ-10 компаній зріс на 23%
08:20 18.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.
"697,27 млрд грн сягнув сукупний дохід десятки компаній-лідерів у сфері оптової торгівлі за даними Індексу Опендатаботу 2026. Це на 23% більше, ніж сукупний дохід лідерів Індексу 2025. За рік дохід вдалось збільшити усім компаніям, а ось прибуток - ні", - ідеться в повідомленні.
«Вхідний квиток» до переліку кращих цьогоріч подорожчав: якщо торік для потрапляння до рейтингу було достатньо 38 млрд грн доходу, то тепер - майже 43 млрд грн.
Найбільше у десятці паливних компаній - одразу три. По два представники мають тютюновий, фармацевтичний та металургійний бізнеси. А от продовольчий сектор цього року представлений однією компанією.
Так, за даними аналітиків, очолила рейтинг ДЛ Солюшн (торгівля тютюновими виробами), яка за рік збільшила дохід на 30% - до 114,07 млрд грн. На другій позиції - Донпромтранс (неспеціалізована оптова торгівля), дохід якої зріс у 9,5 раза, до 98,1 млрд грн.
Далі йдуть Окко-Експрес зі 72,21 млрд грн доходу (+14% до минулого року), БаДМ (72,21 млрд грн, +6%), Оптіма-Фарм (70,94 млрд грн, +2%), Філіп Морріс (61,77 млрд грн, +19%), МХП (57,75 млрд грн, +23%), Петрол Партнер (WOG) із 51,46 млрд грн доходу (+5%), Укрпалетсистем (43,2 млрд грн, +12%) та Метінвест-СМЦ (42,63 млрд грн, +13%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Понад ₴30 млрд додаткової дотації передбачено для прифронтових громад — Кулеба
|Оптова торгівля відновлюється: дохід топ-10 компаній зріс на 23%
|Гарантований покупець виплатив понад ₴1,5 млрд за «зеленим» тарифом у травні
|Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%
|Що відбувається з кредитами в Україні — пояснення Нацбанку
|Ще мінус 10 копійок: що з цінами на дизель 15 травня
|Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.
Бізнес
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT
|Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ
|У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК