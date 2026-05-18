Оптова торгівля відновлюється: дохід топ-10 компаній зріс на 23%

В Україні десять провідних компаній у сфері оптової торгівлі заробили 697,27 млрд грн сукупного доходу, що на 23% більше, ніж попереднього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.

"697,27 млрд грн сягнув сукупний дохід десятки компаній-лідерів у сфері оптової торгівлі за даними Індексу Опендатаботу 2026. Це на 23% більше, ніж сукупний дохід лідерів Індексу 2025. За рік дохід вдалось збільшити усім компаніям, а ось прибуток - ні", - ідеться в повідомленні.

«Вхідний квиток» до переліку кращих цьогоріч подорожчав: якщо торік для потрапляння до рейтингу було достатньо 38 млрд грн доходу, то тепер - майже 43 млрд грн.





Найбільше у десятці паливних компаній - одразу три. По два представники мають тютюновий, фармацевтичний та металургійний бізнеси. А от продовольчий сектор цього року представлений однією компанією.

Так, за даними аналітиків, очолила рейтинг ДЛ Солюшн (торгівля тютюновими виробами), яка за рік збільшила дохід на 30% - до 114,07 млрд грн. На другій позиції - Донпромтранс (неспеціалізована оптова торгівля), дохід якої зріс у 9,5 раза, до 98,1 млрд грн.

Далі йдуть Окко-Експрес зі 72,21 млрд грн доходу (+14% до минулого року), БаДМ (72,21 млрд грн, +6%), Оптіма-Фарм (70,94 млрд грн, +2%), Філіп Морріс (61,77 млрд грн, +19%), МХП (57,75 млрд грн, +23%), Петрол Партнер (WOG) із 51,46 млрд грн доходу (+5%), Укрпалетсистем (43,2 млрд грн, +12%) та Метінвест-СМЦ (42,63 млрд грн, +13%).