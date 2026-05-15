Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження

Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

"Результати суттєво гірші, ніж ми очікували. Частка нелегального ринку в грошовому вимірі зросла з 52,1% до 56,7%. Обсяг нелегального ринку становить щонайменше 61,6 млрд грн", - зазначив він.

Когут наголосив, що дослідження підтверджує поточний тренд - неліцензований сегмент агресивно зростає та продовжує відбирати частку у легального ринку.

"Українські гравці продовжують мігрувати в сіру зону. Понад 80,6% опитаних уже грали в онлайн-казино або робили ставки через нелегальних операторів протягом останніх трьох місяців", - заявив президент асоціації.

Як уточнили в АУОГБ, репрезентативне дослідження проводилося серед 2500 респондентів на базі Kantar Access Panel - платформи, що дозволяє аналізувати поведінку споживачів, проводити репрезентативні опитування та тестувати рекламу, бренди й продукти. Аналізувалося сприйняття 56 брендів організаторів азартних ігор - як легальних, так і нелегальних, визначених операторами ринку.

Згідно з попередніми результатами, основними причинами, через які українці обирають нелегальні онлайн-казино є: швидкість виплат (49% респондентів), відсутність обмежень на гру (44%), кращі бонуси (37%), можливість оптимізації податків (25%), зручніша реєстрація (18%).

Серед інших зазначених переваг - можливість гри та отримання виграшу за допомогою криптовалют (6%) та обхід законодавчо встановлених вікових обмежень (2%).

Під час оцінки рівня знання брендів організаторів азартних ігор з'ясувалося, що 15 із ТОП-30 брендів, які знають і якими користуються споживачі, належать нелегальним гральним платформам.

На думку асоціації, дослідження вдруге продемонструвало, що серед фундаментальних причин тінізації ринку найбільш суттєвими є неефективне блокування нелегальних гральних платформ, які майже не обмежені у маркетингового просуванні своїх послуг, адміністративні обмеження на роботу легальних операторів, безперебійне функціонування у банківській системі "квазіпроцесінгів", які обслуговують нелегальні казино, а так репутаційний тиск навколо гральної індустрії.

"Якщо ситуація залишиться status quo і легальний ринок продовжать "затискати" під виглядом боротьби з лудоманією, переформатування ринку на користь нелегалів лише пришвидшиться. Українці й надалі масово переходитимуть у нерегульований сегмент, а держава - втрачати податкові надходження через тінізацію галузі", - вважає Когут.

За його словами, для скорочення обсягу нелегального ринку потрібна якісна державна програма боротьби з нелегальним гемблінгом. Глава АУОГБ у якості прикладу привів затягнуту процедура блокування нелегальних сайтів: для закриття одного нелегального онлайн-казино потрібно щонайменше 10 днів, тоді як дзеркальні сайти-клони створюються за 1-2 дні. У лютому 2026 року Асоціація запропонувала регулятору новий алгоритм блокування нелегальних доменів, однак його досі не впроваджено. Запропонований механізм передбачає миттєве блокування нелегальних сайтів та вже використовується НБУ і РНБО для блокування фішингових ресурсів.

За прогнозами Когута, за підсумками І кварталу 2026 року очікується зниження виручки легального сегмента більш ніж на 10-15%, що очевидно призведе до скорочення податкових надходжень від галузі у 2026 році.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus та Factum Group провели перші незалежні комплексні дослідження рівня тінізації гральної індустрії. За їхніми результатами, частка нелегального сегмента становила від 39% до 53% ринку. За прогнозами міжнародної компанії H2 Gambling Capital, до 2030 року частка нелегального гемблінгу в Україні може зрости до 58%.

Наступне дослідження Kantar заплановане на вересень-жовтень 2026 року.#

За попередніми даними Державної податкової служби, сукупна виручка українського ринку iGaming у 2025 році становила 47,1 млрд грн, тоді як за оцінками АУОГБ фактична річна виручка галузі у 2025 році перевищила 62,07 млрд грн. Різниця пов'язана з тим, що не всі оператори подали річну звітність через припинення дії ліцензій.

Українська гральна індустрія минулого року сплатила до державного бюджету 17,4 млрд грн податків порівняно із 17,1 млрд грн у 2024 році, 10,4 млрд грн у 2023 році, 0,72 млрд грн у 2022 році та 0,24 млрд грн у 2021 році.

Створена у 2025 році Асоціація українських операторів грального бізнесу - незалежна саморегулівна організація, що об'єднує вісім найбільших ліцензованих операторів індустрії, які забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень в галузі. Заявлена мета - формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу.