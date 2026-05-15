Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження

15:02 15.05.2026 |

Економіка

Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

"Результати суттєво гірші, ніж ми очікували. Частка нелегального ринку в грошовому вимірі зросла з 52,1% до 56,7%. Обсяг нелегального ринку становить щонайменше 61,6 млрд грн", - зазначив він.

Когут наголосив, що дослідження підтверджує поточний тренд - неліцензований сегмент агресивно зростає та продовжує відбирати частку у легального ринку.

"Українські гравці продовжують мігрувати в сіру зону. Понад 80,6% опитаних уже грали в онлайн-казино або робили ставки через нелегальних операторів протягом останніх трьох місяців", - заявив президент асоціації.

Як уточнили в АУОГБ, репрезентативне дослідження проводилося серед 2500 респондентів на базі Kantar Access Panel - платформи, що дозволяє аналізувати поведінку споживачів, проводити репрезентативні опитування та тестувати рекламу, бренди й продукти. Аналізувалося сприйняття 56 брендів організаторів азартних ігор - як легальних, так і нелегальних, визначених операторами ринку.

Згідно з попередніми результатами, основними причинами, через які українці обирають нелегальні онлайн-казино є: швидкість виплат (49% респондентів), відсутність обмежень на гру (44%), кращі бонуси (37%), можливість оптимізації податків (25%), зручніша реєстрація (18%).

Серед інших зазначених переваг - можливість гри та отримання виграшу за допомогою криптовалют (6%) та обхід законодавчо встановлених вікових обмежень (2%).

Під час оцінки рівня знання брендів організаторів азартних ігор з'ясувалося, що 15 із ТОП-30 брендів, які знають і якими користуються споживачі, належать нелегальним гральним платформам.

На думку асоціації, дослідження вдруге продемонструвало, що серед фундаментальних причин тінізації ринку найбільш суттєвими є неефективне блокування нелегальних гральних платформ, які майже не обмежені у маркетингового просуванні своїх послуг, адміністративні обмеження на роботу легальних операторів, безперебійне функціонування у банківській системі "квазіпроцесінгів", які обслуговують нелегальні казино, а так репутаційний тиск навколо гральної індустрії.

"Якщо ситуація залишиться status quo і легальний ринок продовжать "затискати" під виглядом боротьби з лудоманією, переформатування ринку на користь нелегалів лише пришвидшиться. Українці й надалі масово переходитимуть у нерегульований сегмент, а держава - втрачати податкові надходження через тінізацію галузі", - вважає Когут.

За його словами, для скорочення обсягу нелегального ринку потрібна якісна державна програма боротьби з нелегальним гемблінгом. Глава АУОГБ у якості прикладу привів затягнуту процедура блокування нелегальних сайтів: для закриття одного нелегального онлайн-казино потрібно щонайменше 10 днів, тоді як дзеркальні сайти-клони створюються за 1-2 дні. У лютому 2026 року Асоціація запропонувала регулятору новий алгоритм блокування нелегальних доменів, однак його досі не впроваджено. Запропонований механізм передбачає миттєве блокування нелегальних сайтів та вже використовується НБУ і РНБО для блокування фішингових ресурсів.

За прогнозами Когута, за підсумками І кварталу 2026 року очікується зниження виручки легального сегмента більш ніж на 10-15%, що очевидно призведе до скорочення податкових надходжень від галузі у 2026 році.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus та Factum Group провели перші незалежні комплексні дослідження рівня тінізації гральної індустрії. За їхніми результатами, частка нелегального сегмента становила від 39% до 53% ринку. За прогнозами міжнародної компанії H2 Gambling Capital, до 2030 року частка нелегального гемблінгу в Україні може зрости до 58%.

Наступне дослідження Kantar заплановане на вересень-жовтень 2026 року.#

За попередніми даними Державної податкової служби, сукупна виручка українського ринку iGaming у 2025 році становила 47,1 млрд грн, тоді як за оцінками АУОГБ фактична річна виручка галузі у 2025 році перевищила 62,07 млрд грн. Різниця пов'язана з тим, що не всі оператори подали річну звітність через припинення дії ліцензій.

Українська гральна індустрія минулого року сплатила до державного бюджету 17,4 млрд грн податків порівняно із 17,1 млрд грн у 2024 році, 10,4 млрд грн у 2023 році, 0,72 млрд грн у 2022 році та 0,24 млрд грн у 2021 році.

Створена у 2025 році Асоціація українських операторів грального бізнесу - незалежна саморегулівна організація, що об'єднує вісім найбільших ліцензованих операторів індустрії, які забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень в галузі. Заявлена мета - формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5948  0,02 0,06 44,1676  0,02 0,04
EUR 51,0804  0,20 0,38 51,7112  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1200  0,16 0,36 44,1600  0,17 0,39
EUR 51,2895  0,11 0,22 51,3271  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес