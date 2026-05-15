Київ запросив у держави ₴15 млрд на посилення енергостійкості

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн (мінімальна потреба) на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.

Як йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), відповідне рішення депутати Київради підтримали 14 травня.

У зверненні йдеться, що масштаби робіт і заходів із підвищення енергоефективності Києва потребують синхронного регулювання з боку держави.

У КМДА нагадали, що 10 березня Київрада затвердила план енергостійкості міст Києва, після чого місто почало виконання заходів за ключовими напрямами: відновлення пошкоджених обстрілами енергооб'єктів, встановлення інженерного захисту, розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання, збільшення резервних джерел теплопостачання.

Так щодо розподіленої когенерації, то у Києві побудували об'єкти загальною потужністю близько 40 МВт, які оснащені захистом другого рівня.

Для резервного живлення обʼєктів критичної інфраструктури збудовано дизельний енергокомплекс потужністю 5,2 мВт.

"Днями запускається в роботу ще один такий комплекс на 5,2 МВт. Усього в плані отримати 40 МВт за рахунок дизельних електростанцій", - зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, інформуючи про актуальний стан виконання Києвом плану.

За його словами, з міського бюджету на подальшу реалізацію плану спрямують понад 8 млрд грн.

"Утім ми розраховуємо на допомогу та прийняття відповідних рішень на рівні держави щодо виділення коштів і паритетну участь у виконанні плану енергостійкості української столиці", - заявив Пантелеєв.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що реалізація заходів з енергостійкості столиці коштуватиме орієнтовно 30 млрд грн.

За попередніми домовленостями, фінансування планують здійснювати у пропорції 50/50 - містом і державою.