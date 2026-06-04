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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Розмінування агроземель: за місяць очищено 605 га

17:26 04.06.2026 |

Новини АПК

В Україні за державною програмою компенсації вартості розмінування оператори протимінної діяльності у травні очистили 605 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

«У травні в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування» 605 га земель сільськогосподарського призначення розмінували оператори протимінної діяльності; 5 угод з розмінування агроземель виконані; 38,4 млн грн отримали оператори ПМД за виконану роботу», - йдеться у повідомленні.


Зазначається, що середня вартість розмінованої у травні землі в межах програми сягнула 63,4 тис. грн/га.

Загалом протягом травня Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 нових аукціонів на очищення агроугідь загальною площею понад 6,5 тис. га з очікуваною вартістю робіт більш як 760 млн грн.

Роботи з очищення тривають за 27 договорами на агроділянках площею близько 8,7 тис. га. Водночас 98 договорів уже повністю виконані, завдяки чому до господарського використання повернули 16 175 га земель. Загальна вартість робіт становить понад 952,8 млн грн.

Державна програма компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення фінансується в межах реалізації Плану України (Ukraine Facility Plan) - інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу.
 

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