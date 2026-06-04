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Цього року Фонд держмайна виставить на продаж сім великих активів під санкціями
16:09 04.06.2026 |
Фонд державного майна опублікував план підготовки приватизації, який передбачає продаж цього року семи пріоритетних активів та корисних копалин, стягнутих з підсанкційних осіб.
Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.
Він опублікував план підготовки до продажу пріоритетних у 2026 активів та корисних копалин, які були стягнуті з підсанкційних осіб і "можуть майже миттєво наповнити державний бюджет України".
"Знаю, що ризикую, але ж негативна мотивація, як показує практика, інколи здатна творити дива. А у великій приватизації, на додачу до щоденної роботи яку веде Фонд державного майна України, трішки див не завадить", - написав він у Facebook.
За його словами, ФДМУ має "амбіцію зробити 2026 рік роком, в якому державні активи почнуть працювати ефективніше" - через відкриті аукціони, прозору підготовку і конкуренцію за найкращу ціну.
Наталуха наголосив, що конкуренція можлива коли Фонд не просто формально проводить аукціон, а готує і лот і продаж так, щоб інвестор побачив актив у власному ланцюжку цінності і був готовий вкладати гроші, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні.
"Саме тому сьогодні ми підхід: від пасивного очікування на покупця - до проактивної роботи з інвесторами", - зазначив голова ФДМУ.
За його словами, цей графік - "дуже важливий крок у відкритті для інвесторів переліку пріоритетних об'єктів, строків підготовки та правил участі в аукціонах, щоб зробити цей процес для ринку хоч трошки більш передбачуваним і прозорим".
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