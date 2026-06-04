Цього року Фонд держмайна виставить на продаж сім великих активів під санкціями

Фонд державного майна опублікував план підготовки приватизації, який передбачає продаж цього року семи пріоритетних активів та корисних копалин, стягнутих з підсанкційних осіб.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

Він опублікував план підготовки до продажу пріоритетних у 2026 активів та корисних копалин, які були стягнуті з підсанкційних осіб і "можуть майже миттєво наповнити державний бюджет України".

"Знаю, що ризикую, але ж негативна мотивація, як показує практика, інколи здатна творити дива. А у великій приватизації, на додачу до щоденної роботи яку веде Фонд державного майна України, трішки див не завадить", - написав він у Facebook.

За його словами, ФДМУ має "амбіцію зробити 2026 рік роком, в якому державні активи почнуть працювати ефективніше" - через відкриті аукціони, прозору підготовку і конкуренцію за найкращу ціну.

Наталуха наголосив, що конкуренція можлива коли Фонд не просто формально проводить аукціон, а готує і лот і продаж так, щоб інвестор побачив актив у власному ланцюжку цінності і був готовий вкладати гроші, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні.

"Саме тому сьогодні ми підхід: від пасивного очікування на покупця - до проактивної роботи з інвесторами", - зазначив голова ФДМУ.

За його словами, цей графік - "дуже важливий крок у відкритті для інвесторів переліку пріоритетних об'єктів, строків підготовки та правил участі в аукціонах, щоб зробити цей процес для ринку хоч трошки більш передбачуваним і прозорим".