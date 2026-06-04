Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит кадрів охопив 3/4 українських підприємств — заява Соболева

16:03 04.06.2026 |

Економіка

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу персоналу, а Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості (ДСЗ) зареєстрував понад 200 тис. відкритих вакансій.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на The Jobs & Skills 4 Ukraine Forum, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим.

Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму", - каже міністр.

За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути кілька основних елементів. Перший - дані, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці України в перспективі 5-10 років.

Другий чинник - підтримка держави, постачальників освітніх послуг та партнерів, щоб люди могли здобувати конкретні навички, потрібні роботодавцям.

Третій і четвертий - інклюзивність ринку праці, а також якісне партнерство держави та бізнесу.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,3793
  0,0299
 0,07
EUR
 1
 51,6686
  0,1435
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0214  0,11 0,26 44,5019  0,04 0,09
EUR 51,2390  0,05 0,10 51,8843  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3400  0,00 0,00 44,3700  0,00 0,00
EUR 51,6073  0,15 0,28 51,6244  0,15 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес