Надходження до держбюджету: Мінфін опублікував оновлені дані

За січень-травень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,36 трильйона гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано 258 млрд грн ПДВ з ввезених на митну територію України товарів, 180,7 млрд грн податку на прибуток підприємств.

Ще 167,5 млрд грн - ПДФО та військовий збір, 132,7 млрд грн - ПДВ з вироблених в Україні товарів, (зібрано 231,1 млрд грн, відшкодовано - 98,4 млрд грн), 123,6 млрд грн - акцизний податок.

Також держава отримала 25,1 млрд грн ввізного та вивізного мита, 19,9 млрд грн склала рентна плата за користування надрами та 10,1 млрд грн - дивіденди та частина чистого прибутку.

Важливими джерелами доходів держбюджету у січні-травні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 249,9 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-травня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,8 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,25 трлн грн, у тому числі загального фонду - 1,8 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-травні 2026 року склали 301,7 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2026 року становили 260,6 млрд грн, або 36,1 % від запланованих на цей період.

Із зовнішніх джерел надійшло 68,2 млрд грн (або близько $1,6 млрд), повідомив Мінфін.

Зокрема, 65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) - надходження коштів МВФ та 2,03 млрд грн (46,7 млн дол.) надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE).

Ще 0,4 млрд грн (8,13 млн дол.) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN), 0,26 млрд грн (5,95 млн дол.) - надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках додаткового фінансування до Програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE)".

Платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2026 року склали 229 млрд грн (99 % плану), платежі з обслуговування - 143,8 млрд грн (92,7 % плану), говориться у повідомленні.