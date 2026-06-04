Фінансові новини
- |
- 04.06.26
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Трансферти до місцевих бюджетів у травні сягнули ₴29,2 млрд
13:57 04.06.2026 |
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.
«У травні 2026 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 29,2 млрд грн (на 9 млрд більше, ніж у квітні), що становить 99,9% до передбачених із державного бюджету коштів на травень», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, базову дотацію профінансовано у повному обсязі - 2,6 млрд грн, додаткові дотації - 1,7 млрд грн.
Станом на 1 червня залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ становили 138,1 млрд грн, що на 42,9 млрд грн більше порівняно з початком року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні сучасну зенітну систему IRIS-T
|Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
|Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро
|Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трансферти до місцевих бюджетів у травні сягнули ₴29,2 млрд
|Держстат зафіксував: промвиробництво у квітні зросло, але річна динаміка слабка
|Надходження до держбюджету: Мінфін опублікував оновлені дані
|Нафта дорожчає на фоні напруженості в регіоні Близького Сходу
|Ринок офісної нерухомості Києва та великих міст України до травня 2026 року стабілізується, але залишається ринком орендаря
|Майже 2,3 млн українців долучилися до програми кешбеку на пальне
|Мінекономіки спростило умови звільнення від мита на експорт сої та ріпаку
Бізнес
|Китай обмежив вільний виїзд ШІ-спеціалістам із DeepSeek і Alibaba
|Мільярдер Марк К’юбан «розчарувався» в біткоїні та продав більшу частину активу
|Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
|IBM у фаворитах: США вливають $2 млрд у квантові технології
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло