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АНАЛІТИКА

Трансферти до місцевих бюджетів у травні сягнули ₴29,2 млрд

13:57 04.06.2026 |

Економіка

Місцеві бюджети у травні 2026 року отримали 29,2 млрд грн трансфертів із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

«У травні 2026 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 29,2 млрд грн (на 9 млрд більше, ніж у квітні), що становить 99,9% до передбачених із державного бюджету коштів на травень», - йдеться у повідомленні.


Зокрема, базову дотацію профінансовано у повному обсязі - 2,6 млрд грн, додаткові дотації - 1,7 млрд грн.

Станом на 1 червня залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ становили 138,1 млрд грн, що на 42,9 млрд грн більше порівняно з початком року.
 

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