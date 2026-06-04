Уряд вніс до Верховної Ради проєкт Митного кодексу

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Митного кодексу.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Митного кодексу України (реєстр. №15295)», - повідомив Мельничук.

За його словами, законопроєкт спрямований на забезпечення відповідності Митного кодексу України положенням актів права ЄС у митній сфері для виконання вимог до України як держави - кандидата на вступ до ЄС.

Мельничук відзначив, що розділи I-IX проєкту кодексу відповідають структурі Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09.10.2013 про встановлення Митного кодексу Союзу (на рівні розділів та глав);

розділи X-XI відповідають структурі Регламенту Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від сплати мита та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12.06.2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 відповідно;

розділи XII-XV охоплюють положення національного рівня, а саме: перевезення товарів фізичними особами, митну статистику, порушення митних правил, митні органи;

розділи XVI-XVII - перехідні положення, необхідні для забезпечення функціонування окремих процесів до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі та у період дії воєнного стану, та прикінцеві положення.