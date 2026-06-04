Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держстат зафіксував: промвиробництво у квітні зросло, але річна динаміка слабка

13:32 04.06.2026 |

Економіка

Промислове виробництво в Україні у квітні 2026 року зросло до 1,2% (до відповідного місяця 2025 року) після зростання на 4,5% у березні та падіння у лютому - на 2,6%, у січні - на 8,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні 2026 року, відносно до попереднього місяця, промислового виробництва скоротилося на 5,3%.

Держстат уточнює, що загалом за чотири місяці поточного року промислове виробництво в Україні зменшилося на 0,4%

Як повідомлялося, промвиробництво в Україні у 2025 році скоротилося на 1,7%, тоді як у 2024-му зростання становило 4,7%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,3494
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 51,5251
  0,1353
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0214  0,11 0,26 44,5019  0,04 0,09
EUR 51,2390  0,05 0,10 51,8843  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4000  0,06 0,14 44,4300  0,06 0,14
EUR 51,6549  0,19 0,38 51,6765  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес