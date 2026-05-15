У «Дії» запустили оформлення електронної картки платника податків

Картка платника податків РНОКПП (ІПН) стала доступною в електронному форматі у застосунку «Дія» із 14 травня, а паперовий документ більше не буде обов'язковим для отримання послуг.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час виступу на Mintsyfra Summit, передає Укрінформ.

«Відсьогодні, з 14 травня, ми робимо важливий крок на шляху до цифровізації. Картка платника податків - усім знайомий РНОКПП, ІПН, податковий номер - буде в електронній формі. Тепер від банків до державних установ достатньо буде лише електронного документа, жодного паперу», - сказала Коваль.

За її словами, електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова, а українці зможуть оформити документ у «Дії» та за потреби надсилати його до державних органів або установ онлайн.

Зокрема, електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити особа від 14 років. Батьки можуть замовити РНОКПП онлайн як для себе, так і для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку.

Окрім того, послуга також стає доступною для українців за кордоном. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про запуск дистанційного оформлення податкового номера для дітей через систему «е-Консул» або у закордонних дипломатичних установах.

«Разом із колегами з Державної податкової служби та Мінцифри ми зробили черговий вагомий крок і запускаємо послугу з оформлення податкового номера для дітей за кордоном. Відтепер один із батьків може зробити це повністю дистанційно через систему «е-Консул» або звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Це лише перший етап сервісу, паралельно ми напрацьовуємо рішення для розширення категорій заявників», - наголосив Сибіга.