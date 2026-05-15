Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Дії» запустили оформлення електронної картки платника податків

14:40 15.05.2026 |

Економіка, Україна

Картка платника податків РНОКПП (ІПН) стала доступною в електронному форматі у застосунку «Дія» із 14 травня, а паперовий документ більше не буде обов'язковим для отримання послуг.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час виступу на Mintsyfra Summit, передає Укрінформ.

«Відсьогодні, з 14 травня, ми робимо важливий крок на шляху до цифровізації. Картка платника податків - усім знайомий РНОКПП, ІПН, податковий номер - буде в електронній формі. Тепер від банків до державних установ достатньо буде лише електронного документа, жодного паперу», - сказала Коваль.

За її словами, електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова, а українці зможуть оформити документ у «Дії» та за потреби надсилати його до державних органів або установ онлайн.

Зокрема, електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити особа від 14 років. Батьки можуть замовити РНОКПП онлайн як для себе, так і для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку.

Окрім того, послуга також стає доступною для українців за кордоном. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про запуск дистанційного оформлення податкового номера для дітей через систему «е-Консул» або у закордонних дипломатичних установах.

«Разом із колегами з Державної податкової служби та Мінцифри ми зробили черговий вагомий крок і запускаємо послугу з оформлення податкового номера для дітей за кордоном. Відтепер один із батьків може зробити це повністю дистанційно через систему «е-Консул» або звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Це лише перший етап сервісу, паралельно ми напрацьовуємо рішення для розширення категорій заявників», - наголосив Сибіга.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5948  0,02 0,06 44,1676  0,02 0,04
EUR 51,0804  0,20 0,38 51,7112  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1200  0,16 0,36 44,1600  0,17 0,39
EUR 51,2895  0,11 0,22 51,3271  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес