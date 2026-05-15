Фінансові новини
- |
- 15.05.26
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дії» запустили оформлення електронної картки платника податків
Картка платника податків РНОКПП (ІПН) стала доступною в електронному форматі у застосунку «Дія» із 14 травня, а паперовий документ більше не буде обов'язковим для отримання послуг.
Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час виступу на Mintsyfra Summit, передає Укрінформ.
«Відсьогодні, з 14 травня, ми робимо важливий крок на шляху до цифровізації. Картка платника податків - усім знайомий РНОКПП, ІПН, податковий номер - буде в електронній формі. Тепер від банків до державних установ достатньо буде лише електронного документа, жодного паперу», - сказала Коваль.
За її словами, електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова, а українці зможуть оформити документ у «Дії» та за потреби надсилати його до державних органів або установ онлайн.
Зокрема, електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити особа від 14 років. Батьки можуть замовити РНОКПП онлайн як для себе, так і для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку.
Окрім того, послуга також стає доступною для українців за кордоном. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про запуск дистанційного оформлення податкового номера для дітей через систему «е-Консул» або у закордонних дипломатичних установах.
«Разом із колегами з Державної податкової служби та Мінцифри ми зробили черговий вагомий крок і запускаємо послугу з оформлення податкового номера для дітей за кордоном. Відтепер один із батьків може зробити це повністю дистанційно через систему «е-Консул» або звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Це лише перший етап сервісу, паралельно ми напрацьовуємо рішення для розширення категорій заявників», - наголосив Сибіга.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%
|Що відбувається з кредитами в Україні — пояснення Нацбанку
|Ще мінус 10 копійок: що з цінами на дизель 15 травня
|Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.
|У «Дії» запустили оформлення електронної картки платника податків
|Київ запросив у держави ₴15 млрд на посилення енергостійкості
Бізнес
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ
|У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК
|Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ
|Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android