15.05.26
12:56
Асоціація ритейлерів прокоментувала хвилю закриття торговельних точок
10:55 15.05.2026 |
Аналіз закриттів торговельних мереж і системне скорочення присутності регіональних мереж за останні два місяці вказує на падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та зміну стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.
Про це йдеться у публікації Асоціації ритейлерів України.
"Цьогорічна весна позначилася низкою закриттів: від згортання діяльності міжнародних гігантів рівня Reebok та турецьких fashion-операторів до системного скорочення присутності регіональних мереж", - зазначають у RAU.
Ключові фактори: падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та зміна стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.
Так, у сегменті спортивної індустрії зафіксовано припинення діяльності мережі Reebok в Україні. З травня 2026 року роботу завершують останні два магазини ліцензійного бренду в столичних ТРЦ Retroville та SkyMall.
Це результат перегляду глобальної стратегії, спрямованої на оптимізацію присутності на ринках із високими операційними ризиками та низькою маржинальністю.
З березня 2022 року мережею магазинів Reebok в Україні управляв турецький холдинг FLO Retailing.
Паралельно з цим, у березні поточного року, FLO Retailing також згорнув роботу останнього магазину спортивного одягу InStreet, що працював у ТРЦ Respublika Park.
Також повністю припиняє роботу на українському ринку мультибрендова мережа магазинів взуття SuperStep: шість магазинів мають закритися впродовж травня-червня.
Eren Retail Group в Україні, яка управляє мережами Lacoste та SuperStep пояснив це результатом стратегічного аналізу глобальної діяльності та структури каналів збуту.
Аналогічне рішення ухвалив і бренд Koton, який після восьми років роботи закриває два магазини в Україні.
Львівська мережа супермаркетів "Арсен", яка працювала на ринку протягом 24 років, офіційно оголосила про припинення діяльності. У компанії назвали це плановим завершенням роздрібного напрямку бізнесу.
Йдеться не лише про супермаркети Арсен. Компанія також завершує роботу мереж "Фреш", "Союз" та "Квартал", які працювали в різних регіонах України. Власник фактично згортає весь роздрібний напрям бізнесу.
Зміна споживчих пріоритетів найбільш відчутно позначилася на ритейлерах, які працюють у сегменті емоційних та імпульсних покупок, говориться у повідомленні.
Ухвалено рішення про повне закриття мереж Usupso та O!Some в Україні через суттєве скорочення виторгу, втрату маржинальності та зміною конкурентного середовища.
