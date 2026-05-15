- 15.05.26
- 12:56
Нафта зростає в ціні, Brent торгується вище $107 за барель
09:50 15.05.2026 |
Ціни на нафту зростають вранці в п'ятницю на нових заявах президента США Дональда Трампа про ситуацію на Близькому Сході.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:13 кч торгуються $107,03 за барель, на $1,31 (1,24%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер цей контракт подорожчав на 9 центів (0,1%), до $105,72 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялися в ціні до цього часу на $1,42 (1,4%), до $102,59 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,15 (0,15%), до $101,17 за барель.
Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що він втрачає терпіння щодо Ірану. "Їм слід укласти угоду", - додав президент.
Також він сказав, що Китай, який отримує значну частку нафтового імпорту з Ірану, готовий розглянути ідею закупівлі нафти в Сполучених Штатах.
"У них є невтоленний апетит до енергоносіїв, а у нас - необмежені запаси енергоносіїв", - зазначив президент.
Трамп перебуває з візитом у Китаї з 13 до 15 травня. За його словами, Вашингтону і Пекіну вдалося укласти кілька значущих торговельних угод під час візиту.
"Це був неймовірний візит. Я думаю, він приніс багато хорошого. Ми уклали кілька фантастичних торговельних угод, вигідних обом країнам", - сказав Трамп під час заходу з лідером КНР Сі Цзіньпіном у комплексі Чжуннаньхай у Пекіні.
За словами Трампа, США і Китай "дуже схожі" у своєму бажанні покласти край конфлікту навколо Ірану.
"Пекінський саміт не приніс прориву щодо Ірану, і увага ринку знову спрямована на блокаду Ормузької протоки і ризики військової ескалації", - зазначила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.
