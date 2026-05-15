Фінансові новини
- |
- 15.05.26
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Надходження від податку на нерухомість зросли на понад 14% — лідери серед регіонів
09:20 15.05.2026 |
За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів:
місто Київ - 1,05 млрд грн;
Київська область - 547,3 млн грн;
Дніпропетровська область - 490,0 млн грн;
Львівська область - 487,0 млн грн.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: нерухомість
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Надходження від податку на нерухомість зросли на понад 14% — лідери серед регіонів
|МВФ розпочне перший перегляд програми EFF в Україні та обговорить скорочення тіньової економіки
|Нафта слабо дешевшає, Brent торгується біля $105,2 за барель
|Усі митники пройдуть переатестацію, яка триватиме до трьох років
|ОПЕК переглянула прогноз зростання глобального попиту на нафту на 2026 рік
|24% домогосподарств в Україні вже користуються смарт-лічильниками
Бізнес
|Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ
|Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android
|Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir
|Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня