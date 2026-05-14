24% домогосподарств в Україні вже користуються смарт-лічильниками

Станом на кінець 2025 року майже 24% побутових споживачів електроенергії в Україні мали встановлені інтелектуальні (смарт) лічильники, повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map.

"Загальна кількість таких приладів досягла 4,1 млн", - зазначили у центрі.

Розрахунки базуються на наборі даних, отриманих від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Вперше регулятор надав дані по Херсонській області - там встановлено 78,2 тис. інтелектуальних лічильників, що становить 32,1% побутових споживачів. Без урахування цього регіону рівень оснащення по країні становить 23,7% (4,0 млн лічильників).

Водночас, як пояснили в DIXI Group, наразі відсутні дані щодо того, яка частка з вже встановлених інтелектуальних лічильників відповідає мінімальним вимогам функціональності, визначеним законодавством ЄС (зокрема Директивою (ЄС) 2019/944 та відповідними рекомендаціями Єврокомісії).

"Темпи встановлення перевищують очікування. Якщо на кінець 2024 року було встановлено 3,3 млн лічильників і, в рамках затверджених НКРЕКП інвестиційних програм, планувалося додати ще 611,2 тис. у 2025 році, то фактичний результат перевищив план більш ніж на 100 тис. одиниць або на 18,3%", - констатували у центрі.

Аналітики DIXI Group пояснюють вказаний факт тим, що окрім планового встановлення інтелектуальних лічильників відповідно до щорічних інвестиційних програм операторів систем розподілу (ОСР), споживачі можуть самостійно замовити встановлення такого лічильника власним коштом.

У 2026 році ОСР планують встановити ще 741,7 тис. смарт-лічильників (близько 4,3% від загальної кількості побутових споживачів). Найамбітніші плани має ДП "Регіональні електричні мережі", що працює у Львівській, Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях - 19,2% споживачів. Серед "обласних" ОСР лідирує Волинська область із планом 9,1%.

Найвищий рівень оснащення смарт-лічильниками зафіксовано в Івано-Франківській області - 44,9% (260,8 тис. домогосподарств). Також понад 40% мають Закарпатська (44,3%), Дніпропетровська (42,3%) та Волинська (41,9%) області.

Натомість найнижчі показники - у Харківській (6,3%), Черкаській (3,9%) та Донецькій (3,0%) областях, де сумарно встановлено лише 128,9 тис. лічильників.

Інтелектуальний лічильник електроенергії (смарт-лічильник) - це електронний прилад обліку, який не лише фіксує обсяг споживання впродовж певного проміжку часу (наприклад, погодинно), а й автоматично передає ці дані обленерго. На відміну від звичайних лічильників, він є частиною автоматизованої системи обліку (АСКОЕ) та забезпечує обмін інформацією зі споживачем та обленерго.

Такі лічильники дозволяють вести облік споживання за різними періодами доби (наприклад, день/ніч), вимірюють параметри електромережі (напругу, навантаження), фіксують аварійні ситуації та зберігають історію даних про споживання і якість електропостачання. Для споживача це означає менше ручних дій (не потрібно передавати покази) та більше можливостей контролювати й оптимізувати власне споживання електроенергії.

Заміна лічильників проводиться ОСР в межах своїх інвестпрограм, затверджених НКРЕКП, але також доступна за запитом споживача на комерційній основі.