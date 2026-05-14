Нафта помірно дорожчає, Brent торгується близько $106,3 за барель

Ціни на нафту помірно підвищуються вранці в четвер після зниження напередодні.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 8:08 кч, торгуються по $106,26 за барель, на $0,63 (0,6%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подешевшали на $2,14 (2%), до $105,63 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні на цей час на $0,66 (0,65%), до $101,68 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $1,16 (1,14%), до $101,02 за барель.

Учасники ринку чекають підсумків зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна. Очікується, що основною її темою стануть питання торгівлі. Очільник Білого дому раніше говорив, що має намір детально обговорити іранську кризу з лідером Китаю, хоча й зазначив, що Вашингтону навряд чи знадобиться допомога Пекіна в урегулюванні конфлікту з Тегераном.

Ринок перебуває в режимі очікування, написали експерти ING в аналітичному огляді. Трейдери, можливо, покладають занадто великі надії на те, що переговори в Пекіні сприятимуть поліпшенню ситуації на Близькому Сході, вважають вони.

Ормузька протока залишається заблокованою через американсько-іранський конфлікт, що перешкоджає постачанню нафти з країн Перської затоки.

"Якщо домогтися істотного прогресу у відкритті протоки не вдасться, у США може не залишитися іншого вибору, крім як відновити воєнні дії", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в середу представило нові оцінки, які передбачають формування дефіциту пропозиції на ринку нафти цього року, тоді як ще у квітні прогнозувався профіцит. У звіті МЕА наголошується, що війна в Ірані завдає серйозної шкоди видобутку енергоносіїв на Близькому Сході та призводить до виснаження їхніх запасів з безпрецедентною швидкістю.

Тим часом Міністерство енергетики США повідомило напередодні, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 4,306 млн барелів. Товарні запаси бензину зменшилися на 4,08 млн барелів, тоді як резерви дистилятів зросли на 190 тис. барелів.

