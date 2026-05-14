Україна робить крок до ядерної незалежності: Енергоатом вироблятиме компоненти палива Westinghouse
09:53 14.05.2026 |
Відокремлений підрозділ "Атоменергомаш" отримав матеріали, необхідні для виготовлення першої партії компонентів, які використовуються у паливних збірках.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"Енергоатом реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках. ВП «Атоменергомаш» (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000. Термін виробництва партії - чотири місяці", - йдеться у повідомленні.
Потім виготовлені хвостовики будуть використані у виробництві палива для українських АЕС. Зазначається, що наразі триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок - головок для паливних касет.
