Опитування ІЕД: відновлення ділової активності в Україні сповільнилося до найгіршого рівня за три роки

Індекс відновлення ділової активності у квітні впав до трирічного мінімуму, свідчать результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з результатами, індекс відновлення ділової активності (ІВДА) упродовж трьох місяців балансував на рівні близько нуля, але у квітні впав до -0,11, що є найнижчим показником ІВДА з березня 2023 року. У ІЕД зазначили, що значення індексу суттєво погіршилося для великих, середніх і малих підприємств.

"Покращився лише показник ІВДА для мікропідприємств, але він продовжує залишатися від'ємним та найгіршим серед усіх груп бізнесу (-0,29)", - йдеться у повідомленні.

Невизначеність у тримісячній перспективі залишилася без істотних змін для більшості виробничих показників, окрім експорту, де вона впала з 20,3% до 12,7%. Лише кожен восьмий експортер не зміг спрогнозувати свої квартальні перспективи, зазначили в ІЕД.

У піврічній перспективі невизначеність зростає другий місяць поспіль як для загальноекономічного середовища в країні (з 20,1% до 28%), так і для фінансово-економічної ситуації на підприємстві (з 19,3% до 25,3%). Невизначеність у дворічній перспективі скоротилася до 41,2% - це найнижчий показник з лютого.

"Квітневі дані свідчать про помірне відновлення експортної активності бізнесу після слабкого березня. Частка підприємств, які повідомили про зростання експорту, суттєво збільшилася - з 16,3% до 26,9%, тоді як частка тих, хто фіксує скорочення, зменшилася з 20% до 13%. У результаті баланс оцінок уперше за кілька місяців суттєво покращився - індекс змін зріс із нуля до 0,17", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Також портфель нових замовлень різко впав до 2,9 місяця після 3,8 - у березні. Згідно із даними опитування, структура портфеля замовлень демонструє зміщення у бік короткострокового планування.

"Зросла до 29% частка підприємств, які працюють фактично "з коліс", а також компаній із замовленнями лише на один-два місяці вперед - до 33%. Натомість майже вдвічі, до 10%, скоротилася частка підприємств із портфелем замовлень на 6-11 місяців, що може свідчити про обережність контрагентів щодо середньострокових зобов'язань", - розповіла Кузяків.



