Опитування ІЕД: відновлення ділової активності в Україні сповільнилося до найгіршого рівня за три роки

15:39 13.05.2026 |

Економіка

Індекс відновлення ділової активності у квітні впав до трирічного мінімуму, свідчать результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з результатами, індекс відновлення ділової активності (ІВДА) упродовж трьох місяців балансував на рівні близько нуля, але у квітні впав до -0,11, що є найнижчим показником ІВДА з березня 2023 року. У ІЕД зазначили, що значення індексу суттєво погіршилося для великих, середніх і малих підприємств.

"Покращився лише показник ІВДА для мікропідприємств, але він продовжує залишатися від'ємним та найгіршим серед усіх груп бізнесу (-0,29)", - йдеться у повідомленні.

Невизначеність у тримісячній перспективі залишилася без істотних змін для більшості виробничих показників, окрім експорту, де вона впала з 20,3% до 12,7%. Лише кожен восьмий експортер не зміг спрогнозувати свої квартальні перспективи, зазначили в ІЕД.

У піврічній перспективі невизначеність зростає другий місяць поспіль як для загальноекономічного середовища в країні (з 20,1% до 28%), так і для фінансово-економічної ситуації на підприємстві (з 19,3% до 25,3%). Невизначеність у дворічній перспективі скоротилася до 41,2% - це найнижчий показник з лютого.

"Квітневі дані свідчать про помірне відновлення експортної активності бізнесу після слабкого березня. Частка підприємств, які повідомили про зростання експорту, суттєво збільшилася - з 16,3% до 26,9%, тоді як частка тих, хто фіксує скорочення, зменшилася з 20% до 13%. У результаті баланс оцінок уперше за кілька місяців суттєво покращився - індекс змін зріс із нуля до 0,17", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Також портфель нових замовлень різко впав до 2,9 місяця після 3,8 - у березні. Згідно із даними опитування, структура портфеля замовлень демонструє зміщення у бік короткострокового планування.

"Зросла до 29% частка підприємств, які працюють фактично "з коліс", а також компаній із замовленнями лише на один-два місяці вперед - до 33%. Натомість майже вдвічі, до 10%, скоротилася частка підприємств із портфелем замовлень на 6-11 місяців, що може свідчити про обережність контрагентів щодо середньострокових зобов'язань", - розповіла Кузяків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9694
  0,0015
 0,00
EUR
 1
 51,5014
  0,1402
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,02 0,03 43,9800  0,02 0,03
EUR 51,4786  0,11 0,20 51,5005  0,10 0,20

