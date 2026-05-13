Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світові запаси нафти скорочуються рекордно: МЕА не виключає різкого зростання цін

В Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) попередили, що світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами, а перебої, спричинені війною в Ірані, загрожують подальшим стрибком цін.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щомісячному звіті агентства, повідомляє FT.

У квітні запаси сирої нафти та нафтопродуктів скорочувалися майже на 4 млн барелів на день - це більше, ніж сумарне споживання Великої Британії та Німеччини - що загрожує вичерпанням резервів, на які країни покладаються для подолання потрясінь у постачанні.

«Світ вичерпує запаси нафти рекордними темпами, оскільки країни-імпортери стикаються з перебоями у постачанні з Близького Сходу. Швидке скорочення резервів на тлі триваючих перебоїв може стати передвісником майбутніх стрибків цін», - зазначили в МЕА.

В МЕА зауважили, що світові запаси нафти скоротилися майже на 250 млн барелів з початку війни, якщо не враховувати нафту, яка застрягла в Перській затоці через майже повне закриття Ормузької протоки. В агентстві додали, що втрати поставок із країн Перської затоки певною мірою компенсуються зниженням споживання, зокрема в розвинених країнах.

За даними МЕА, цього року Європа має намір скоротити споживання нафти в обсягах, які востаннє спостерігалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - на 140 тис. барелів на добу. Це за умови, що війна в Ірані закінчиться до початку червня, зазначили в МЕА. Якщо конфлікт триватиме й після цього, Європа буде змушена піти на подальші скорочення.

Всі країни-імпортери нафти постраждали від майже повного закриття Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світової нафти. Зменшення поставок із Близького Сходу спричинило найбільший шок у постачанні нафти в історії. Споживання впало в багатьох країнах, особливо в Азії, яка отримує більшу частину нафти з Близького Сходу.

Одним із нафтопродуктів, який найбільше відчуває тиск у Європі, є авіаційне паливо. У 2025 році Близький Схід постачав близько 60% авіаційного палива до Європи. За даними МЕА, у квітні чистий імпорт скоротився майже на 100 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком, що призвело до зниження запасів у ключовому хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен до рівня, нижчого за п'ятирічний мінімум. Вплив зменшення поставок був певною мірою компенсований завдяки зростанню експорту з Північної Америки, зокрема зі США, які збільшили експорт дизельного палива на 430 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком і направили 80% цих поставок до Європи, зазначили в МЕА.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9709
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,6416
  0,0821
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9700  0,00 0,01 44,0000  0,01 0,01
EUR 51,4888  0,10 0,18 51,5020  0,10 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес