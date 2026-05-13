Світові запаси нафти скорочуються рекордно: МЕА не виключає різкого зростання цін

В Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА)
попередили, що світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами, а
перебої, спричинені війною в Ірані, загрожують подальшим стрибком цін.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у щомісячному звіті агентства, повідомляє FT.
У квітні запаси сирої нафти та нафтопродуктів скорочувалися майже на 4
млн барелів на день - це більше, ніж сумарне споживання Великої
Британії та Німеччини - що загрожує вичерпанням резервів, на які країни
покладаються для подолання потрясінь у постачанні.
«Світ вичерпує запаси нафти рекордними темпами, оскільки
країни-імпортери стикаються з перебоями у постачанні з Близького Сходу.
Швидке скорочення резервів на тлі триваючих перебоїв може стати
передвісником майбутніх стрибків цін», - зазначили в МЕА.
В МЕА зауважили, що світові запаси нафти скоротилися
майже на 250 млн барелів з початку війни, якщо не враховувати нафту,
яка застрягла в Перській затоці через майже повне закриття Ормузької
протоки. В агентстві додали, що втрати поставок із країн Перської затоки
певною мірою компенсуються зниженням споживання, зокрема в розвинених
країнах.
За даними МЕА, цього року Європа має намір скоротити споживання нафти
в обсягах, які востаннє спостерігалися після повномасштабного
вторгнення Росії в Україну, - на 140 тис. барелів на добу. Це за умови,
що війна в Ірані закінчиться до початку червня, зазначили в МЕА. Якщо
конфлікт триватиме й після цього, Європа буде змушена піти на подальші
скорочення.
Всі країни-імпортери нафти постраждали від майже повного закриття
Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини
світової нафти. Зменшення поставок із Близького Сходу спричинило
найбільший шок у постачанні нафти в історії. Споживання впало в багатьох
країнах, особливо в Азії, яка отримує більшу частину нафти з Близького
Сходу.
Одним із нафтопродуктів, який найбільше відчуває тиск у Європі, є
авіаційне паливо. У 2025 році Близький Схід постачав близько 60%
авіаційного палива до Європи. За даними МЕА, у квітні чистий імпорт
скоротився майже на 100 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком,
що призвело до зниження запасів у ключовому хабі
Амстердам-Роттердам-Антверпен до рівня, нижчого за п'ятирічний мінімум.
Вплив зменшення поставок був певною мірою компенсований завдяки
зростанню експорту з Північної Америки, зокрема зі США, які збільшили
експорт дизельного палива на 430 тис. барелів на добу порівняно з
минулим роком і направили 80% цих поставок до Європи, зазначили в МЕА.