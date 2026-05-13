Світові запаси нафти скорочуються рекордно: МЕА не виключає різкого зростання цін

В Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) попередили, що світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами, а перебої, спричинені війною в Ірані, загрожують подальшим стрибком цін.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щомісячному звіті агентства, повідомляє FT.

У квітні запаси сирої нафти та нафтопродуктів скорочувалися майже на 4 млн барелів на день - це більше, ніж сумарне споживання Великої Британії та Німеччини - що загрожує вичерпанням резервів, на які країни покладаються для подолання потрясінь у постачанні.

«Світ вичерпує запаси нафти рекордними темпами, оскільки країни-імпортери стикаються з перебоями у постачанні з Близького Сходу. Швидке скорочення резервів на тлі триваючих перебоїв може стати передвісником майбутніх стрибків цін», - зазначили в МЕА.

В МЕА зауважили, що світові запаси нафти скоротилися майже на 250 млн барелів з початку війни, якщо не враховувати нафту, яка застрягла в Перській затоці через майже повне закриття Ормузької протоки. В агентстві додали, що втрати поставок із країн Перської затоки певною мірою компенсуються зниженням споживання, зокрема в розвинених країнах.

За даними МЕА, цього року Європа має намір скоротити споживання нафти в обсягах, які востаннє спостерігалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - на 140 тис. барелів на добу. Це за умови, що війна в Ірані закінчиться до початку червня, зазначили в МЕА. Якщо конфлікт триватиме й після цього, Європа буде змушена піти на подальші скорочення.

Всі країни-імпортери нафти постраждали від майже повного закриття Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світової нафти. Зменшення поставок із Близького Сходу спричинило найбільший шок у постачанні нафти в історії. Споживання впало в багатьох країнах, особливо в Азії, яка отримує більшу частину нафти з Близького Сходу.

Одним із нафтопродуктів, який найбільше відчуває тиск у Європі, є авіаційне паливо. У 2025 році Близький Схід постачав близько 60% авіаційного палива до Європи. За даними МЕА, у квітні чистий імпорт скоротився майже на 100 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком, що призвело до зниження запасів у ключовому хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен до рівня, нижчого за п'ятирічний мінімум. Вплив зменшення поставок був певною мірою компенсований завдяки зростанню експорту з Північної Америки, зокрема зі США, які збільшили експорт дизельного палива на 430 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком і направили 80% цих поставок до Європи, зазначили в МЕА.