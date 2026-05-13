Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держгеонадра виручили близько ₴15 млн на третіх аукціонах спецдозволів
12:24 13.05.2026 |
Державна служба геології та надр України провела 5 травня 2026 року електронні торги з продажу восьми спеціальних дозволів на користування надрами через систему Prozorro.Продажі.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
"На аукціонах реалізовано ліцензійні ділянки з покладами підземних вод мінеральних, підземних вод питних, бурштину, піску, глини, суглинку на загальну суму майже 15 млн грн, при початковій вартості лотів 12,7 млн грн. У результаті конкурентних торгів вартість дозволів зросла на 2,3 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що торги відбулися по таких лотах третіх цьогорічних торгів: Південна частина ділянки №1 Дідковицького родовища; Торчинське родовище; Водозабірна ділянка в с. Момотове (свердловина №1); ділянка Реліктова (свердловина №1); Сінгурівська ділянка (свердловина №1); Ділянка Великокопанська (свердловина 1-пр); Ділянка Миролюбівська; Ділянка Хмара 2.
Найдорожчим лотом став спеціальний дозвіл на користування ділянкою з покладами підземних питних вод Реліктова (свердловина №1) у с. Літках Броварського району Київської області - 4,358 млн грн.
Повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на користування надрами Білгород-Дністровського родовища (північної ділянки), який не відбувся, перенесено на 22 травня цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій
|Транспортний податок приніс на третину більше коштів
|Держгеонадра виручили близько ₴15 млн на третіх аукціонах спецдозволів
|Понад ₴238 млрд ЄСВ надійшло до бюджету від початку року — податкова
|Між Україною та Боснією і Герцеговиною з 2027 року діятиме транспортний безвіз
|Енергетичне відновлення: банки профінансували інфраструктурні проєкти на ₴46 млрд
|Кредит на 90 млрд: Україна почне отримувати кошти з червня — Каллас
Бізнес
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
|Посилення вимог до безпеки: Tesla Model Y першою відповідала новим нормам NHTSA
|NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня