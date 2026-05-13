Держгеонадра виручили близько ₴15 млн на третіх аукціонах спецдозволів

12:24 13.05.2026 |

Економіка

Державна служба геології та надр України провела 5 травня 2026 року електронні торги з продажу восьми спеціальних дозволів на користування надрами через систему Prozorro.Продажі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

"На аукціонах реалізовано ліцензійні ділянки з покладами підземних вод мінеральних, підземних вод питних, бурштину, піску, глини, суглинку на загальну суму майже 15 млн грн, при початковій вартості лотів 12,7 млн грн. У результаті конкурентних торгів вартість дозволів зросла на 2,3 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що торги відбулися по таких лотах третіх цьогорічних торгів: Південна частина ділянки №1 Дідковицького родовища; Торчинське родовище; Водозабірна ділянка в с. Момотове (свердловина №1); ділянка Реліктова (свердловина №1); Сінгурівська ділянка (свердловина №1); Ділянка Великокопанська (свердловина 1-пр); Ділянка Миролюбівська; Ділянка Хмара 2.

Найдорожчим лотом став спеціальний дозвіл на користування ділянкою з покладами підземних питних вод Реліктова (свердловина №1) у с. Літках Броварського району Київської області - 4,358 млн грн.

Повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на користування надрами Білгород-Дністровського родовища (північної ділянки), який не відбувся, перенесено на 22 травня цього року.
 

