Енергетичне відновлення: банки профінансували інфраструктурні проєкти на ₴46 млрд

Українські банки в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації профінансували відповідні проєкти бізнесу та населення в 21 області України на 45,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Структура допомоги

За даними опитування банків, у період з 1 червня 2024 року до 28 квітня 2026 року було видано:

понад 4 тис. кредитів бізнесу на суму 42,9 млрд грн;

понад 16,5 тис. кредитів населенню на суму 3,0 млрд грн.

Банківський сектор також долучився до проєктів із розбудови, реконструкції та відновлення енергогенерації загальною потужністю 1,636 ГВт.

Які напрямки профінансовано найбільше

Найбільше фінансування спрямовано на розвиток:

сонячних електростанцій;

газових установок;

гідро-, біо- та вітроенергетики.

Крім генерації, фінансування також охоплює інші енергетичні напрями, зокрема системи зберігання електроенергії, теплопостачання та модернізацію обладнання. Потужність таких проєктів становить 682 МВт.

Стан кредитів

Загалом кредитні зобов'язання поступово погашаються, тому станом на кінець квітня 2026 року валовий портфель "енергетичних" кредитів становив:

юридичним особам - 28,5 млрд грн;

фізичним особам - 2,3 млрд грн.