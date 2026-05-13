Нафта дешевшає, Brent торгується близько $106,3 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці в середу після зростання за підсумками трьох сесій поспіль, трейдери продовжують стежити за обстановкою на Близькому Сході, очікують нових рішень з боку учасників американсько-іранського конфлікту.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:07 кч торгуються по $106,32 за барель, на $1,45 (1,35%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подорожчали на $3,56 (3,42%), до $107,77 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,45 (1,42%), до $100,73 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $4,11 (4,19%), до $102,18 за барель.

Зростанню цін на нафту раніше цього тижня сприяло згасання надій на швидке врегулювання близькосхідної кризи. Чергова спроба узгодження умов мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном закінчилася безрезультатно.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у понеділок, що його не влаштували передані Іраном пропозиції щодо завершення конфлікту. Він також наголосив, що режим припинення вогню в регіоні перебуває у вкрай хиткому стані.

У вівторок голова Білого дому повідомив, що має намір детально обговорити іранську кризу з головою КНР Сі Цзіньпіном під час державного візиту до Китаю з 13 до 15 травня. Водночас Трамп зазначив, що Вашингтону не знадобиться допомога Пекіна у врегулюванні і висловив упевненість у тому, що в протистоянні з Іраном його країна візьме гору - "мирним шляхом або по-іншому".

Блокування Ормузької протоки через конфлікт призвело до різкого зменшення поставок нафти на світовий ринок.

"З урахуванням тривалості та масштабів скорочення поставок, яке вже перевищило 1 млрд барелів, ціни на нафту, імовірно, залишатимуться вищими за $80 за барель до кінця року", - йдеться в аналітичній записці Eurasia Group.

Тим часом, запаси нафти в США минулого тижня знову скоротилися. Американський інститут нафти (API) повідомив напередодні, що резерви нафти в США за тиждень, що завершився 8 травня, зменшилися на 2,19 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 1,65 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти, більш важливі для ринку, будуть опубліковані в середу, о 17:30 кч.

