Мінекономіки очікує невелике падіння виробництва зерна

Україна у 2026 році може зібрати близько 60,4 млн тонн зернових культур, що трохи менше за торішній показник у 61,04 млн тонн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Таким чином, очікуване скорочення врожаю становитиме приблизно 640 000 тонн, або близько 1%.

За прогнозом Мінекономіки, у 2026 році аграрії можуть зібрати:

→ 22,4 млн тонн пшениці проти 23,34 млн тонн торік (-4%);

→ 4,7 млн тонн ячменю (майже на 10% менше проти 5,2 млн тонн у 2025 році);

→ 31,6 млн тонн кукурудзи проти 30,9 млн тонн роком раніше, або на 2% більше.

Перший заступник міністра економіки Тарас Висоцький пояснив, що цьогорічна посівна кампанія проходить складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що затримало сівбу пізніх культур.

"Насамперед погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби, температурного режиму та рівня вологи під час вегетації", - зазначив він.

У Мінекономіки наголошують, що внутрішній ринок буде повністю забезпечений зерном. Зокрема, загальна пропозиція пшениці разом із запасами оцінюється у 26,6 млн тонн за внутрішньої потреби лише 6,4 млн тонн.

Також у відомстві прогнозують близько 9,1 млн тонн продовольчої пшениці, придатної для виробництва борошна. Разом із перехідними залишками її пропозиція може досягти 11,7 млн тонн.