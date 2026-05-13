Ринок пального 12 травня: дизель демонструє мінус 6 копійок

У вівторок, 12 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 73,54 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 6 коп. до 87,75 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 77,9 грн/л (здорожчав на 3 коп.); бензин марки А-95 - 73,54 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 67,13 грн/л; дизпальне - 87,75 грн/л (здешевшало на 6 коп.). Середня ціна автогазу становить 48,35 грн/л, що на 3 коп. дешевше порівняно з попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,85 грн/л; дизпальне - 85,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,69 грн/л; дизпальне - 85,85 грн/л; автогаз - 46,89 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,7 грн/л.