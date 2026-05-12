Продажі в аптеках України за 3 міс. зросли на 11% у грошовому виразі, в натуральному скоротилися майже на 5%

Аптечні продажі в Україні за підсумками січня-березня 2025 року в грошовому виразі зросли на 11,13% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - більш як до майже 60,245 млрд грн, в натуральному знизилися на 4,8% - майже до 270,958 тис. упаковок, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" компанія "Бізнес Кредит" з посиланням на дані проведеного дослідження.

Згідно з ними, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками січня-березня 2026 року становила 222,34 грн за упаковку, що на 16,78% більше, ніж за цей період роком раніше.

При цьому аптечні продажі лікарських засобів у цей період зросли в грошовому виразі на 13,9% - більш ніж до 48,426 млрд грн, в натуральному зросли на 4,85% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, майже до 211,947 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками двох місяців 2026 року становила 228,49 грн за упаковку, що на 8,63% більше, ніж в січні-березні 2025 року.

Водночас аптечний продаж БАДів за перші три місяці 2026 року в грошовому виразі збільшився на 14,5% - майже до 7,03 млрд грн, а в натуральному скоротився на 14,97%, до 22,378 млн упаковок. Середньозважена ціна у цьому сегменті зросла на 34,7% - до 314,13 грн за одиницю товару.

Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні за підсумками 2025 року в грошовому виразі зросли на 14,23% порівняно з 2024 роком - більш як до 220,287 млрд грн, в натуральному знизилися на 2,25% - майже до 1,135 млн упаковок, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2025 року становила 194,68 грн за упаковку, що на 16,86% більше, ніж роком раніше.

При цьому аптечні продажі лікарських засобів у цей період зросли в грошовому виразі на 12,79% - майже до 170,318 млрд грн, в натуральному - знизилися на 0,2% порівняно з 2024 роком, до 808,546 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками 2025 року становила 210,65 грн за упаковку, що на 13% більше, ніж станом на кінець 2024 року.

Лідерами роздрібних продажів в 2025 році серед вітчизняних компаній залишається фармкомпанія "Фармак" з обсягом продажів майже 10,978 млрд грн. В ТОП-5 також увійшли фармкомпанія "Дарниця" (7,473 млрд грн), "Київський вітамінний завод" (КВЗ, майже 6,842 млрд грн), "Артеріум" (5,975 млрд грн) та "Фарма Стар/Acino" (2,9 млрд грн).

