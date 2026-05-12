Митні пільги в Україні зросли понад на 50%

11:37 12.05.2026 |

Економіка

Держмитслужба у квітні 2026 року надала пільг зі сплати митних платежів на 37,9 млрд грн, що на 13,1 млрд грн, або на 52,8%, більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року (24,8 млрд грн).

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Загальна сума наданих преференцій становила 51,3% від усіх надходжень до бюджету від митниці у квітні (73,9 млрд грн).

Найбільшу частку преференцій становлять:

  • пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення - 54,5% (20,7 млрд грн);
  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів - 16,7% (6,3 млрд грн);
  • звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю" - 10,2% (3,8 млрд грн);
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури - 7% (2,7 млрд грн);
  • пільги із ввезення на митну територію України природного газу - 7% (2,7 млрд грн);
  • інші пільги відповідно до законодавства - 4,4% (1,7 млрд грн).
    • За матеріалами: Економічна правда
     

