Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель

Нафта продовжує дорожчати у вівторок на побоюваннях нової ескалації конфлікту на Близькому Сході у зв'язку з відсутністю прогресу в переговорах США та Ірану.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як Іран проводить переговори, й останніми днями більш серйозно розглядає можливість відновлення великих бойових операцій проти нього, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела. Трамп заявив журналістам у понеділок, що його не задовольнили передані Іраном пропозиції про врегулювання конфлікту, і він навіть не дочитав їх. Він наголосив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває у вкрай хиткому стані.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 8:20 кч, становить $104,91 за барель, що на $0,7 (0,67%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $2,92 (2,88%), до $104,21 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,88 (0,9%), до $98,95 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $2,65 (2,78%), до $98,07 за барель.

"Оптимізм щодо швидкого укладення угоди слабшає, і якщо ми не бачимо можливості укладення угоди до кінця травня, то ризик подальшого зростання цін на нафту, безумовно, залишається актуальним", - зазначає керівник команди аналітиків з енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6108  0,07 0,17 44,1742  0,09 0,20
EUR 51,3667  0,09 0,17 52,0321  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,02 0,05 43,9900  0,02 0,05
EUR 51,6486  0,15 0,29 51,6706  0,14 0,28

