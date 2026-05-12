Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель
10:35 12.05.2026 |
Нафта продовжує дорожчати у вівторок на побоюваннях нової ескалації конфлікту на Близькому Сході у зв'язку з відсутністю прогресу в переговорах США та Ірану.
Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як Іран проводить переговори, й останніми днями більш серйозно розглядає можливість відновлення великих бойових операцій проти нього, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела. Трамп заявив журналістам у понеділок, що його не задовольнили передані Іраном пропозиції про врегулювання конфлікту, і він навіть не дочитав їх. Він наголосив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває у вкрай хиткому стані.
Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 8:20 кч, становить $104,91 за барель, що на $0,7 (0,67%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $2,92 (2,88%), до $104,21 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,88 (0,9%), до $98,95 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $2,65 (2,78%), до $98,07 за барель.
"Оптимізм щодо швидкого укладення угоди слабшає, і якщо ми не бачимо можливості укладення угоди до кінця травня, то ризик подальшого зростання цін на нафту, безумовно, залишається актуальним", - зазначає керівник команди аналітиків з енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.
