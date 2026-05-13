Три роки «єВідновлення»: обсяг виплачених компенсацій наблизився до ₴90 млрд

За три роки реалізації державної програми "єВідновлення" компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Компенсації за пошкоджене житло

Понад 138 тис. родин отримали виплати за пошкоджене житло на суму 13,5 млрд грн. Загалом за три роки дії програми подано понад 215 тис. заяв.

Цей напрям включає дві категорії виплат:

Дрібні ремонти (категорія А). Капітальні ремонти (категорія В).

Середні суми компенсацій становлять 70 100 грн та 341 300 грн відповідно.

Виплати за знищене житло та придбання нового

Понад 56 тис. родин отримали житлові сертифікати на суму 74,9 млрд грн для купівлі нового житла. Загалом за цією категорією подано понад 136 тис. заяв.

Вже придбали нове житло понад 31,3 тис. сімей, серед яких понад 11 тис. ‒ родини внутрішньо переміщених осіб. На початку року уряд додатково перерозподілив 15 млрд грн на компенсації для ВПО.

Відбудова житла та нові механізми підтримки

Тривають також виплати на відбудову житла на власних земельних ділянках, які стартували на початку 2025 року. Перший транш отримали 794 родини на суму 951,6 млн грн, другий ‒ 336 родин на 420,6 млн грн.

Житлові ваучери для ВПО

У межах програми з 1 грудня 2025 року запроваджено компонент "Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій". На першому етапі він охоплює ВПО зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю внаслідок війни, які можуть отримати житловий ваучер на 2 млн грн.

Наразі погоджено 3 296 заявок на фінансування ваучерів на суму 6,59 млрд грн. Загалом подано понад 38 тис. заяв, із яких понад 28 тис. уже затверджено місцевими комісіями.