Постачання газу з-за кордону у квітні впали у 28 разів

Україна у квітні 2026 року імпортувала 29 млн кубометрів газу, що у 28 разів менше порівняно із березнем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

"Україна у квітні 2026 імпортувала 29 млн куб м природного газу, в 28 разів менше, ніж у березні 2026 (789 млн куб. м) та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025 - го (219 млн куб. м)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024 року. Скорочення постачання газу з Європи аналітики пов'язують із високими цінами на природний газ на європейських ринках.

Водночас, враховуючи відносно високі запаси газу в українських сховищах, Україна може дозволити не імпортувати газ певний період.

У квітні майже весь газ надходив до «митного складу» українських ПСГ з Польщі - 23,8 млн кубометрів або 83% усього імпорту. Крім того, 16-22 квітня здійснювався імпорт з Угорщини напряму до української ГТС загальним обсягом 4,8 млн кубометрів.

У січні-квітні цього року Україна імпортувала 2,21 млрд кубометрів газу, що у 2,1 рази більше порівняно із аналогічним періодом 2025 року. Найбільше газу надійшло з Польщі - 1,03 млрд кубометрів (46,8% від усього імпорту). Із Угорщини надійшло 779 млн кубометрів (35,3%), зі Словаччини - 280 млн кубометрів (12,7%), з Південного напрямку - 117 млн кубометрів (5,2%).
 

