Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Постачання газу з-за кордону у квітні впали у 28 разів
08:21 13.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.
"Україна у квітні 2026 імпортувала 29 млн куб м природного газу, в 28 разів менше, ніж у березні 2026 (789 млн куб. м) та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025 - го (219 млн куб. м)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024 року. Скорочення постачання газу з Європи аналітики пов'язують із високими цінами на природний газ на європейських ринках.
Водночас, враховуючи відносно високі запаси газу в українських сховищах, Україна може дозволити не імпортувати газ певний період.
У квітні майже весь газ надходив до «митного складу» українських ПСГ з Польщі - 23,8 млн кубометрів або 83% усього імпорту. Крім того, 16-22 квітня здійснювався імпорт з Угорщини напряму до української ГТС загальним обсягом 4,8 млн кубометрів.
У січні-квітні цього року Україна імпортувала 2,21 млрд кубометрів газу, що у 2,1 рази більше порівняно із аналогічним періодом 2025 року. Найбільше газу надійшло з Польщі - 1,03 млрд кубометрів (46,8% від усього імпорту). Із Угорщини надійшло 779 млн кубометрів (35,3%), зі Словаччини - 280 млн кубометрів (12,7%), з Південного напрямку - 117 млн кубометрів (5,2%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки очікує невелике падіння виробництва зерна
|Постачання газу з-за кордону у квітні впали у 28 разів
|Нафта посилила підйом, Brent торгується вище $108 за барель
|Ринок пального 12 травня: дизель демонструє мінус 6 копійок
|Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна
|Три роки «єВідновлення»: обсяг виплачених компенсацій наблизився до ₴90 млрд
Бізнес
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ