Нафта посилила підйом, Brent торгується вище $108 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати ввечері у вівторок на побоюваннях нової ескалації на Близькому Сході.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:09 кч торгуються по $108,01 за барель, на $3,8 (3,65%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $3,76 (3,83%), до $101,83 за барель.

Чергова спроба, спрямована на зближення позицій сторін у питанні про умови врегулювання американсько-іранського конфлікту, виявилася безрезультатною.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як Іран веде переговори, і останніми днями більш серйозно розглядає можливість відновлення великих бойових операцій проти цієї країни, повідомив телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

Напередодні Трамп заявив журналістам, що його не влаштували передані Тегераном пропозиції про врегулювання конфлікту. Він також наголосив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває у вкрай хиткому стані.

Передана іранською стороною пропозиція передбачала суверенітет Тегерана над Ормузькою протокою і виплату Вашингтоном репарацій Ісламській республіці, передало Press TV.

"Після того, як обидві сторони відкинули пропозиції одна одної, напруженість у відносинах Ірану і США знову зростає", - зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.

"Відсутність новин, найімовірніше, означає, що гряде подальша ескалація", - написав аналітик BOK Financial Денніс Кісслер.

Водночас експерт зазначив, що не очікує реальної ескалації конфлікту до повернення Трампа з Китаю, де в нього має відбутися зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Державний візит голови Білого дому до Китаю завершиться 15 травня.

