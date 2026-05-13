Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Нафта посилила підйом, Brent торгується вище $108 за барель
18:58 12.05.2026 |
Ціни на нафту продовжують зростати ввечері у вівторок на побоюваннях нової ескалації на Близькому Сході.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:09 кч торгуються по $108,01 за барель, на $3,8 (3,65%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $3,76 (3,83%), до $101,83 за барель.
Чергова спроба, спрямована на зближення позицій сторін у питанні про умови врегулювання американсько-іранського конфлікту, виявилася безрезультатною.
Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як Іран веде переговори, і останніми днями більш серйозно розглядає можливість відновлення великих бойових операцій проти цієї країни, повідомив телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.
Напередодні Трамп заявив журналістам, що його не влаштували передані Тегераном пропозиції про врегулювання конфлікту. Він також наголосив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває у вкрай хиткому стані.
Передана іранською стороною пропозиція передбачала суверенітет Тегерана над Ормузькою протокою і виплату Вашингтоном репарацій Ісламській республіці, передало Press TV.
"Після того, як обидві сторони відкинули пропозиції одна одної, напруженість у відносинах Ірану і США знову зростає", - зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.
"Відсутність новин, найімовірніше, означає, що гряде подальша ескалація", - написав аналітик BOK Financial Денніс Кісслер.
Водночас експерт зазначив, що не очікує реальної ескалації конфлікту до повернення Трампа з Китаю, де в нього має відбутися зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Державний візит голови Білого дому до Китаю завершиться 15 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Нафта посилила підйом, Brent торгується вище $108 за барель
|Ринок пального 12 травня: дизель демонструє мінус 6 копійок
|Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна
|Три роки «єВідновлення»: обсяг виплачених компенсацій наблизився до ₴90 млрд
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Світові ціни на м’ясо встановили новий історичний рекорд — що сталося
Бізнес
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ