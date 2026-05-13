Понад ₴238 млрд ЄСВ надійшло до бюджету від початку року — податкова

За підсумками січня-квітня 2026 року платники перерахували 238,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 17,3 % більше, ніж за той самий період минулого року.

Додаткові надходження становили 35,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Хто зобов'язаний сплачувати єдиний внесок

Платниками єдиного внеску є роботодавці ‒ юридичні та фізичні особи, які залучають найманих працівників, а також ФОП і громадяни, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

Як перевірити наявність заборгованості

Перевірити стан розрахунків із бюджетом можна:

у приватній частині Електронного кабінету на вебпорталі ДПС (cabinet.tax.gov.ua) у розділі "Стан розрахунків з бюджетом";

через мобільний застосунок "Моя податкова";

звернувшись особисто або через представника до центру обслуговування платників за місцем реєстрації.