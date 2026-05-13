Транспортний податок приніс на третину більше коштів

13:09 13.05.2026 |

Економіка

У січні - квітні 2026 року надходження транспортного податку склали 115,6 мільйона гривень, це на 32,5% більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

За чотири місяці податок сплатили 7 692 платники.

Найбільші суми податку забезпечили платники м. Києва (34,6 млн грн), Дніпропетровської області (11,7 млн грн), Київщини та Львівщини (8,8 млн грн).

Податкова зазначає, що 100% зібраного транспортного податку залишається у бюджетах громад (за місцем реєстрації об'єктів оподаткування). Ці кошти громади можуть використовувати на ремонт доріг, благоустрій чи соціальні програми.

Такий податок платять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, що володіють легковими автомобілями, які підпадають під визначені критерії.

Ідеться про легкові авто, вік яких не перевищує 5 років (включно), а вартість - понад 375 мінімальних зарплат (3 242 625 грн станом на 01.01.2026).

Фіксована ставка - 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.

За матеріалами: Економічна правда
 

