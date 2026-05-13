Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Транспортний податок приніс на третину більше коштів
13:09 13.05.2026 |
У січні - квітні 2026 року надходження транспортного податку склали 115,6 мільйона гривень, це на 32,5% більше надходжень аналогічного періоду минулого року.
Про це інформує Державна податкова служба.
За чотири місяці податок сплатили 7 692 платники.
Найбільші суми податку забезпечили платники м. Києва (34,6 млн грн), Дніпропетровської області (11,7 млн грн), Київщини та Львівщини (8,8 млн грн).
Податкова зазначає, що 100% зібраного транспортного податку залишається у бюджетах громад (за місцем реєстрації об'єктів оподаткування). Ці кошти громади можуть використовувати на ремонт доріг, благоустрій чи соціальні програми.
Такий податок платять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, що володіють легковими автомобілями, які підпадають під визначені критерії.
Ідеться про легкові авто, вік яких не перевищує 5 років (включно), а вартість - понад 375 мінімальних зарплат (3 242 625 грн станом на 01.01.2026).
Фіксована ставка - 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій
|Транспортний податок приніс на третину більше коштів
|Держгеонадра виручили близько ₴15 млн на третіх аукціонах спецдозволів
|Понад ₴238 млрд ЄСВ надійшло до бюджету від початку року — податкова
|Між Україною та Боснією і Герцеговиною з 2027 року діятиме транспортний безвіз
|Енергетичне відновлення: банки профінансували інфраструктурні проєкти на ₴46 млрд
|Кредит на 90 млрд: Україна почне отримувати кошти з червня — Каллас
Бізнес
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
|Посилення вимог до безпеки: Tesla Model Y першою відповідала новим нормам NHTSA
|NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня