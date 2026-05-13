Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій

13:33 13.05.2026 |

Економіка, Право

Уряд готує Податковий кодекс до чергового перегляду. Цього разу зміни стосуються не лише податкових правил, а й оновлення термінології та підходів до контролю за діяльністю юридичних осіб без мети отримання прибутку.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу для узгодження з законом № 4196-IX від 9 січня 2025 року. Документ поки що перебуває на етапі громадського обговорення.


Нова термінологія для неприбуткового сектору

Найбільш помітні зміни стосуються неприбуткових організацій ‒ громадських об'єднань, благодійних фондів і релігійних громад. Пропонується повністю оновити підпункт 14.1.121 ПКУ.

Замість поняття "неприбуткові підприємства, установи та організації" вводиться термін "непідприємницькі товариства, установи та організації".

Новий підхід визначає такі принципи діяльності:

  • Діяльність спрямована на економічні, соціальні та інші результати без мети отримання прибутку.
  • Заборонено розподіляти доходи або їх частину між засновниками, учасниками чи працівниками (окрім оплати праці та ЄСВ).
  • У разі ліквідації активи мають бути передані іншим непідприємницьким організаціям або до бюджету.

    • Також реєстр неприбуткових установ планують замінити на реєстр непідприємницьких товариств, установ і організацій.


    Перехідні правила та наслідки невиконання вимог

    У перехідних положеннях передбачено, що організації зі старого реєстру мають шість місяців після набуття чинності законом для оновлення статутів.

    Наслідки невиконання вимог:

  • автоматичне виключення з реєстру;
  • втрата пільгового статусу;
  • перехід на загальну систему оподаткування зі ставкою 18% податку на прибуток.

    • Реформа комунальних підприємств і посилення контролю

    У підпункті 14.1.59 ПКУ пропонується замінити термін "житлово-комунальні підприємства" на "житлово-комунальні товариства".

    Більшість водоканалів, теплоенерго та ЖЕКів мають бути реорганізовані в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Такий підхід спрямований на відмову від некорпоратизованих структур, які часто асоціюються з неефективним використанням бюджетних коштів.

    Проєкт також розширює повноваження податкових органів щодо контролю дивідендів.

    Моніторинг охоплюватиме виплати не лише державним часткам, а й комунальним активам, зокрема у випадках, коли:

  • територіальна громада володіє часткою акцій;
  • громада контролює 100% акцій компанії, яка є засновником іншого товариства.

    • Таким чином запроваджується наскрізний контроль за доходами, що надходять до місцевих бюджетів від комунальних підприємств.


    Персональна відповідальність керівників

    Однією з найжорсткіших пропозицій є зміни до статті 129 ПКУ, які прив'язують податкову дисципліну до відповідальності керівників державних і комунальних компаній.

    Для підприємств, де 100% акцій належать державі або громаді, виникнення податкового боргу може стати підставою для автоматичного розірвання контракту з керівником. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,9709
    		  0,0125
    		 0,03
    EUR
    		 1
    		 51,6416
    		  0,0821
    		 0,16

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
    EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9700  0,00 0,01 44,0000  0,01 0,01
    EUR 51,4888  0,10 0,18 51,5020  0,10 0,19

