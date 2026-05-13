Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій
Уряд готує Податковий кодекс до чергового перегляду. Цього разу зміни стосуються не лише податкових правил, а й оновлення термінології та підходів до контролю за діяльністю юридичних осіб без мети отримання прибутку.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу для узгодження з законом № 4196-IX від 9 січня 2025 року. Документ поки що перебуває на етапі громадського обговорення.
Нова термінологія для неприбуткового сектору
Найбільш помітні зміни стосуються неприбуткових організацій ‒ громадських об'єднань, благодійних фондів і релігійних громад. Пропонується повністю оновити підпункт 14.1.121 ПКУ.
Замість поняття "неприбуткові підприємства, установи та організації" вводиться термін "непідприємницькі товариства, установи та організації".
Новий підхід визначає такі принципи діяльності:
Також реєстр неприбуткових установ планують замінити на реєстр непідприємницьких товариств, установ і організацій.
Перехідні правила та наслідки невиконання вимог
У перехідних положеннях передбачено, що організації зі старого реєстру мають шість місяців після набуття чинності законом для оновлення статутів.
Наслідки невиконання вимог:
Реформа комунальних підприємств і посилення контролю
У підпункті 14.1.59 ПКУ пропонується замінити термін "житлово-комунальні підприємства" на "житлово-комунальні товариства".
Більшість водоканалів, теплоенерго та ЖЕКів мають бути реорганізовані в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Такий підхід спрямований на відмову від некорпоратизованих структур, які часто асоціюються з неефективним використанням бюджетних коштів.
Проєкт також розширює повноваження податкових органів щодо контролю дивідендів.
Моніторинг охоплюватиме виплати не лише державним часткам, а й комунальним активам, зокрема у випадках, коли:
Таким чином запроваджується наскрізний контроль за доходами, що надходять до місцевих бюджетів від комунальних підприємств.
Персональна відповідальність керівників
Однією з найжорсткіших пропозицій є зміни до статті 129 ПКУ, які прив'язують податкову дисципліну до відповідальності керівників державних і комунальних компаній.
Для підприємств, де 100% акцій належать державі або громаді, виникнення податкового боргу може стати підставою для автоматичного розірвання контракту з керівником.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій
|Транспортний податок приніс на третину більше коштів
|Держгеонадра виручили близько ₴15 млн на третіх аукціонах спецдозволів
|Понад ₴238 млрд ЄСВ надійшло до бюджету від початку року — податкова
|Між Україною та Боснією і Герцеговиною з 2027 року діятиме транспортний безвіз
|Енергетичне відновлення: банки профінансували інфраструктурні проєкти на ₴46 млрд
|Кредит на 90 млрд: Україна почне отримувати кошти з червня — Каллас
Бізнес
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
|Посилення вимог до безпеки: Tesla Model Y першою відповідала новим нормам NHTSA
|NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня