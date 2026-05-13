Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій

Уряд готує Податковий кодекс до чергового перегляду. Цього разу зміни стосуються не лише податкових правил, а й оновлення термінології та підходів до контролю за діяльністю юридичних осіб без мети отримання прибутку.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу для узгодження з законом № 4196-IX від 9 січня 2025 року. Документ поки що перебуває на етапі громадського обговорення.

Нова термінологія для неприбуткового сектору

Найбільш помітні зміни стосуються неприбуткових організацій ‒ громадських об'єднань, благодійних фондів і релігійних громад. Пропонується повністю оновити підпункт 14.1.121 ПКУ.

Замість поняття "неприбуткові підприємства, установи та організації" вводиться термін "непідприємницькі товариства, установи та організації".

Новий підхід визначає такі принципи діяльності:

Діяльність спрямована на економічні, соціальні та інші результати без мети отримання прибутку.

Заборонено розподіляти доходи або їх частину між засновниками, учасниками чи працівниками (окрім оплати праці та ЄСВ).

У разі ліквідації активи мають бути передані іншим непідприємницьким організаціям або до бюджету.

Також реєстр неприбуткових установ планують замінити на реєстр непідприємницьких товариств, установ і організацій.

Перехідні правила та наслідки невиконання вимог

У перехідних положеннях передбачено, що організації зі старого реєстру мають шість місяців після набуття чинності законом для оновлення статутів.

Наслідки невиконання вимог:

автоматичне виключення з реєстру;

втрата пільгового статусу;

перехід на загальну систему оподаткування зі ставкою 18% податку на прибуток.

Реформа комунальних підприємств і посилення контролю

У підпункті 14.1.59 ПКУ пропонується замінити термін "житлово-комунальні підприємства" на "житлово-комунальні товариства".

Більшість водоканалів, теплоенерго та ЖЕКів мають бути реорганізовані в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Такий підхід спрямований на відмову від некорпоратизованих структур, які часто асоціюються з неефективним використанням бюджетних коштів.

Проєкт також розширює повноваження податкових органів щодо контролю дивідендів.

Моніторинг охоплюватиме виплати не лише державним часткам, а й комунальним активам, зокрема у випадках, коли:

територіальна громада володіє часткою акцій;

громада контролює 100% акцій компанії, яка є засновником іншого товариства.

Таким чином запроваджується наскрізний контроль за доходами, що надходять до місцевих бюджетів від комунальних підприємств.

Персональна відповідальність керівників

Однією з найжорсткіших пропозицій є зміни до статті 129 ПКУ, які прив'язують податкову дисципліну до відповідальності керівників державних і комунальних компаній.

Для підприємств, де 100% акцій належать державі або громаді, виникнення податкового боргу може стати підставою для автоматичного розірвання контракту з керівником.