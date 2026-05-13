Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Огляд цін на пальне: бензин і дизель на АЗС 13 травня
17:41 13.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 77,92 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 73,57 грн/л (здорожчав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 67,1 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизпальне - 87,74 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 48,34 грн/л, що на 1 коп. дешевше порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,85 грн/л; дизпальне - 85,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,65 грн/л; дизпальне - 85,85 грн/л; автогаз - 46,87 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 47,7 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Огляд цін на пальне: бензин і дизель на АЗС 13 травня
|Опитування ІЕД: відновлення ділової активності в Україні сповільнилося до найгіршого рівня за три роки
|Світові запаси нафти скорочуються рекордно: МЕА не виключає різкого зростання цін
|Масштабне оновлення Податкового кодексу передбачає перереєстрацію неприбуткових організацій
|Транспортний податок приніс на третину більше коштів
|Держгеонадра виручили близько ₴15 млн на третіх аукціонах спецдозволів
Бізнес
|Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня
|Китай робить крок до 6G, відкриваючи відповідні частоти
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
|Посилення вимог до безпеки: Tesla Model Y першою відповідала новим нормам NHTSA
|NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники