Розмінування приватних агроземель: аукціони проведуть уперше
08:38 14.05.2026 |
Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) вперше оголосив аукціони на послуги розмінування земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності приватних домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба Міністерств економіки.
Наразі в системі два такі аукціони. Ділянки, які планується очистити в межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування", розташовані в Ізюмському районі Харківської області.
"Після старту цьогорічної програми "Гуманітарне розмінування" ми отримали понад сотню заявок від фермерів та одноосібників на очищення більше, ніж 25 тисяч гектарів. І більшість заявок - саме від приватних домогосподарств", - сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
ЦГР оголосив аукціон на розмінування ділянки площею 4 гектари зі стартовою вартістю робіт 505 тис грн.
Вона розташована неподалік від Сулигівки (Ізюмський район) і забруднена протитранспортними мінами, вибухонебезпечними предметами, що не здетонували, та залишеними боєприпасами.
Ще на одному аукціоні учасники будуть змагатися за право очистити ділянку площею 0,59 га біля села Вовчий Яр (Ізюмський район). Стартова вартість робіт становить 75,3 тис грн.
Земля забруднена протипіхотними та протитранспортними мінами, вибухонебезпечними предметами, що не здетонували, та касетними боєприпасами.
Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
Нафта помірно дорожчає, Brent торгується близько $106,3 за барель
Україна робить крок до ядерної незалежності: Енергоатом вироблятиме компоненти палива Westinghouse
Fire Point може коштувати більше $2,5 млрд: оцінка від Штілермана
Вимога 7–10% біоетанолу з липня 2026 року може підвищити ціну бензину на 4 грн/л — власник UPG
Розмінування приватних агроземель: аукціони проведуть уперше
Надходження від «податку на Google» перевищили ₴6,9 млрд з початку року
Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir
Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня
Китай робить крок до 6G, відкриваючи відповідні частоти
«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
Посилення вимог до безпеки: Tesla Model Y першою відповідала новим нормам NHTSA
NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту