Надходження від «податку на Google» перевищили ₴6,9 млрд з початку року

Надходження до державного бюджету від податку на електронні послуги нерезидентів за січень - квітень 2026 року становили понад 6,9 млрд грн, що на 27,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба з посиланням на в. о. голови відомства Лесю Карнаух, передає Укрінформ.

Зазначається, що за чотири місяці 2026 року компанії - нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого «податку на Google». У валютному еквіваленті це 52 млн євро та 97,6 млн доларів США.

«Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси», - розповіла Карнаух.

Зауважується, що з початку цього року ще 9 компаній - нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. На сьогодні вже 154 міжнародні компанії офіційно сплачують «податок на Google».