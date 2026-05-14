Надходження від «податку на Google» перевищили ₴6,9 млрд з початку року

08:19 14.05.2026 |

Економіка

Надходження до державного бюджету від податку на електронні послуги нерезидентів за січень - квітень 2026 року становили понад 6,9 млрд грн, що на 27,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба з посиланням на в. о. голови відомства Лесю Карнаух, передає Укрінформ.

Зазначається, що за чотири місяці 2026 року компанії - нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого «податку на Google». У валютному еквіваленті це 52 млн євро та 97,6 млн доларів США.

«Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси», - розповіла Карнаух.

Зауважується, що з початку цього року ще 9 компаній - нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. На сьогодні вже 154 міжнародні компанії офіційно сплачують «податок на Google».
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9694
  0,0015
 0,00
EUR
 1
 51,5014
  0,1402
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6188  0,01 0,03 44,1516  0,01 0,03
EUR 51,2764  0,03 0,06 51,8492  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,01 0,02 43,9700  0,01 0,02
EUR 51,4581  0,02 0,04 51,4800  0,02 0,04

