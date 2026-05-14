Держава запускає нову програму підтримки фермерів: хто має право на фінансування

13 травня в Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочинається прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. У межах програми фермери з восьми областей можуть отримати до 1,1 млн грн на придбання техніки, обладнання, впровадження "зелених" технологій, розвиток переробки та інфраструктури.

Заявки приймаються через ДАР до 14 червня 2026 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ініціатива спрямована на підтримку малих виробників, модернізацію виробництва, підвищення якості продукції та збільшення частки товарів із високою доданою вартістю.

Регіони та напрями підтримки

Напрями фінансування відрізняються залежно від області та спеціалізації виробників:

У Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях підтримка передбачена для виробників ягід, овочів, продукції аквакультури, а також молока та молочної переробки.

У Закарпатській області гранти орієнтовані на виробників закарпатського меду, вина та традиційних сирів. Також програма охоплює ягідництво, овочівництво, аквакультуру та недеревну лісову продукцію.

В Івано-Франківській і Чернівецькій областях підтримка доступна для виробників ягід, овочів, аквакультури, недеревної лісової продукції та традиційних гуцульських сирів.

Розміри грантів та умови участі

Фінансування надається у гривневому еквіваленті за курсом ООН у двох категоріях:

до 440 500 грн ‒ для малих сільськогосподарських виробників;

до 1 101 250 грн ‒ для мікро- та малих агропідприємств, сільськогосподарських кооперативів і об'єднань виробників продукції з географічними зазначеннями.

Учасники програми мають забезпечити співфінансування, розмір якого залежить від обраного напряму діяльності.

Програму реалізують Міністерство економіки спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Мінекономіки підготувало для аграріїв практичний посібник ‒ "Матрицю доступних фінансових ресурсів". У документі систематизовано всі основні варіанти залучення фінансування для розвитку сільськогосподарських господарств.

Нагадаємо, аграрні виробники вже почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки. Від початку 2026 року 14 підприємств залучили 70,8 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличної інфраструктури.