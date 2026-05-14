Нацкомісія з енергетики схвалила комплексний план інтеграції ринків України та ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила план оновлення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики відповідно до європейських стандартів.

Про це повідомили в пресслужбі регулятора.

Понад 200 змін до енергетичного регулювання

План передбачає більш як 200 заходів, спрямованих на оновлення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики відповідно до європейських стандартів функціонування ринку.

Серед ключових напрямів реалізації:

впровадження механізму market coupling;

розвиток міждержавного балансування;

запровадження механізмів забезпечення потужності;

розвиток послуг гнучкості, агрегації та управління попитом.

Очікується, що реалізація цих кроків забезпечить повноцінну інтеграцію українського ринку електроенергії до енергетичного ринку ЄС та виконання євроінтеграційних зобов'язань України.

Наступні кроки та запуск нових механізмів

Нацкомісія також працює над створенням нових механізмів функціонування інтегрованого ринку електроенергії відповідно до acquis Євросоюзу.

Перший практичний крок уже зроблено: 28 квітня 2026 року НКРЕКП схвалила проєкт Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, який наразі винесено на громадське обговорення.