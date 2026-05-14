Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Військовий збір використовуватиметься лише для оплати праці військових: закон ухвалено в I читанні

15:30 14.05.2026 |

Економіка, Право

Верховна Рада ухвалила за основу законопрокєт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Про це стало відомо з засідання Верховної Ради.

Повна назва - "Закон про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету"

Відповідно до проєкту, кошти від військового збору з 1 січня 2027 року спрямовуватимуться у спецфонд, з якого вони йтимуть виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Законопроєкт ухвалили мінімальною кількістю голосів ‒ його підтримали 226 народних депутатів.

Передбачається, що щороку вдасться акумулювати понад 200 млрд грн, які спрямовуватимуться тільки на забезпечення військовослужбовців.

Подальше створення спецфонду передбачалося законопроєктом №15110, який був маяком Міжнародного валютного фонду та продовжив дію військового збору на три роки після завершення війни.

Тепер до законопроєкту внесуть правки, після чого його розлянуть у другому читанні.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9569
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,4384
  0,0630
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6188  0,01 0,03 44,1516  0,01 0,03
EUR 51,2764  0,03 0,06 51,8492  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,01 0,02 43,9700  0,01 0,02
EUR 51,4581  0,02 0,04 51,4800  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес