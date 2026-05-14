ОПЕК переглянула прогноз зростання глобального попиту на нафту на 2026 рік

17:29 14.05.2026 |

Економіка

ОПЕК знизив свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2026 рік, приєднавшись до інших прогнозистів, таких як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), які також знизили очікування через війну з Іраном, пише Reuters.

Група виробників бачить менший удар по попиту, ніж МЕА, яке раніше підвищило свою оцінку зниження споживання нафти на цей рік. ОПЕК заявляє, що споживання відновиться пізніше, і підвищує свій прогноз зростання попиту на 2027 рік.

Війна фактично закрила Ормузьку протоку, ключовий світовий нафтовий маршрут, обмеживши мільйони барелів видобутку на Близькому Сході й призвівши до різкого зростання цін на паливо. Це зростання впливає на споживачів і бізнес, а також спонукає уряди до заходів зі збереження запасів.

Як зазначають в ОПЕК, світовий попит на нафту зросте на 1,17 млн барелів на день (б/д) 2026 року, порівняно з 1,38 млн б/д, що очікувалися раніше. ОПЕК очікує, що 2027 року попит на нафту зросте на 1,54 млн б/д, що на 200 тис. б/д більше, ніж у попередньому прогнозі.

«Світове економічне зростання продовжує демонструвати стійкість цього року, попри геополітичну напруженість, особливо на Близькому Сході», - заявив картель, залишивши свої прогнози економічного зростання незмінними.

Очікується, що світовий попит на нафту в середньому становитиме 104,57 млн б/д у ІІ кварталі, що нижче за прогноз у 105,07 млн б/д минулого місяця, повідомив ОПЕК. У попередньому звіті прогноз на ІІ квартал уже був знижений на 500 тис. б/д.

ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, таких як росія, погодилася відновити збільшення видобутку з квітня, але закриття Ормузької протоки зробило неможливим виконання угоди. У звіті йдеться, що у квітні видобуток ще більше впав.

Середній видобуток сирої нафти ОПЕК+ у квітні становив 33,19 млн б/д, що на 1,74 млн б/д менше, ніж у березні, йдеться у звіті з посиланням на вторинні джерела, які ОПЕК використовує для моніторингу свого виробництва.

Квітневий показник включає Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК з 1 травня.
За матеріалами: EnKorr
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9569
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,4384
  0,0630
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6188  0,01 0,03 44,1516  0,01 0,03
EUR 51,2764  0,03 0,06 51,8492  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,01 0,02 43,9900  0,01 0,02
EUR 51,4024  0,08 0,15 51,4287  0,07 0,14

