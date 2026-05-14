ОПЕК переглянула прогноз зростання глобального попиту на нафту на 2026 рік

ОПЕК знизив свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2026 рік, приєднавшись до інших прогнозистів, таких як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), які також знизили очікування через війну з Іраном, пише Reuters.

Група виробників бачить менший удар по попиту, ніж МЕА, яке раніше підвищило свою оцінку зниження споживання нафти на цей рік. ОПЕК заявляє, що споживання відновиться пізніше, і підвищує свій прогноз зростання попиту на 2027 рік.

Війна фактично закрила Ормузьку протоку, ключовий світовий нафтовий маршрут, обмеживши мільйони барелів видобутку на Близькому Сході й призвівши до різкого зростання цін на паливо. Це зростання впливає на споживачів і бізнес, а також спонукає уряди до заходів зі збереження запасів.

Як зазначають в ОПЕК, світовий попит на нафту зросте на 1,17 млн барелів на день (б/д) 2026 року, порівняно з 1,38 млн б/д, що очікувалися раніше. ОПЕК очікує, що 2027 року попит на нафту зросте на 1,54 млн б/д, що на 200 тис. б/д більше, ніж у попередньому прогнозі.

«Світове економічне зростання продовжує демонструвати стійкість цього року, попри геополітичну напруженість, особливо на Близькому Сході», - заявив картель, залишивши свої прогнози економічного зростання незмінними.

Очікується, що світовий попит на нафту в середньому становитиме 104,57 млн б/д у ІІ кварталі, що нижче за прогноз у 105,07 млн б/д минулого місяця, повідомив ОПЕК. У попередньому звіті прогноз на ІІ квартал уже був знижений на 500 тис. б/д.

ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, таких як росія, погодилася відновити збільшення видобутку з квітня, але закриття Ормузької протоки зробило неможливим виконання угоди. У звіті йдеться, що у квітні видобуток ще більше впав.

Середній видобуток сирої нафти ОПЕК+ у квітні становив 33,19 млн б/д, що на 1,74 млн б/д менше, ніж у березні, йдеться у звіті з посиланням на вторинні джерела, які ОПЕК використовує для моніторингу свого виробництва.

Квітневий показник включає Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК з 1 травня.